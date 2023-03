《紐時》：中國「咄咄逼人」亞洲各國加速軍備競賽

美國和中國的戰略競爭態勢已無可逆轉,亞洲各國紛紛加強軍力,導致第二次世界大戰以來的亞洲最大規模軍備競賽加速。(美聯社檔案照)

〔編譯周虹汶/綜合報導〕《紐約時報》26日以「國際局勢引發焦慮.亞洲各國軍備競賽加速」(An Anxious Asia Arms for a War It Hopes to Prevent)為題指出,儘管美國以1年8000億美元國防預算居於全球首位,但居次的中國目前每年軍費約3000億美元,已與2000年的220億美元相差不可以道里計,況且中國聚焦於亞洲,不像美國覆蓋全球;尤其中國一人專制統治,美國政治又陷入兩極化,都讓與美國結盟的亞洲國家紛紛轉向加強硬實力,導致第二次世界大戰以來的亞洲最大規模軍備競賽加速。

2022年12月,一架中國海軍殲-11戰機,在南海上空危險逼近美國空軍RC-135偵察機。(路透檔案照)

中國迅速擴大的武器庫包括海警船、飛彈和核彈頭,去年還部署數量創紀錄的軍機威脅台灣、8月首次將飛彈射到日本專屬經濟區區(EEZ)、12月派遣士兵手持狼牙棒驅逐印度軍隊前哨基地、上月對菲律賓巡邏艇船員發射「軍用雷射」以致其暫時失明,還派機在南海上空危險靠近美軍飛機以宣示主權。視中國為惟一盟國的北韓,也在13日首度由潛艦發射巡弋飛彈。

今年2月,中國海警船在南海爭議海域,向菲律賓巡邏艇船員發射「軍用雷射」,以致其暫時失明。(美聯社檔案照)

紐時指出,除了中國加強軍備、威脅鄰國領土引發各國不安,俄羅斯去年2月進犯烏克蘭及美國相應的行動,都是亞洲諸國加強國防預算、聯合訓練、武器製造和戰備基礎設施的原因,希望透過強化軍隊以阻止中國野心。

至於具體行動,包括澳洲13日公布和英國及美國共同建造核動力潛艦的2000億美元計畫,將成為全球擁有核潛艦的7個國家之一;二次大戰期間曾遭美國投擲原子彈的日本,儘管戰後憲法以和平主義為主軸,去年底也和美國談成購買「戰斧」長程巡弋飛彈,將獲得1940年代以來未曾有的打擊能力;印度與日本、越南舉行聯合軍事演習;馬來西亞購買南韓戰機;美國官員也計畫在台灣儲備大量武器,以利台灣變成渾身帶刺的「豪豬」,阻止中國入侵;菲律賓也正計畫擴建跑道和港口,以迎接30年來美國在菲最大規模軍事存在。

日本航空自衛隊第9航空團飛行群司令稻留智上校對紐時直言,「我們不關心過去,我們關心的是未來」,「我們可以透過展示實力來確保穩定。」澳洲皇家空軍上校格雷厄姆也表示,「如果我們不具備嚇阻侵擾者的可靠力量,最終或許會落入不得不再次考慮發生戰爭的可能」,「我們希望永遠都不至於走到那一步。」新加坡外交部前常務秘書考斯甘則直言,澳洲、印尼、馬來西亞、越南等國家,現在還包括菲律賓,都在提供更多給美國,關鍵在於「中國毫無必要地咄咄逼人」。

