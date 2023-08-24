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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

俄墜機10人全數罹難 瓦格納首腦在乘客名單上

2023/08/24 02:00

俄羅斯一架私人飛機墜毀，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津赫然出現在乘客名單中。（法新社）
〔中央社〕俄羅斯緊急服務部門今天表示，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機墜毀，機上10人全數罹難。俄媒報導，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。

法新社報導，俄國緊急服務部門在通訊軟體Telegram寫道：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方塔斯社（TASS）報導，「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在這架飛機的乘客名單上。

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