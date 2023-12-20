限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
兒童用品包裹爆裂物 以軍揭哈瑪斯最新詭雷
以色列軍方公布哈瑪斯最新詭雷。（圖擷自X）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕以巴戰爭持續中，仍有許多人質被哈瑪斯關押與控制，以色列軍方近日公布，發現哈瑪斯會以嬰兒衣物包裹詭雷，並以擴音器與嬰兒哭聲為掩護，誘騙以軍上鉤。
以色列軍方在社群平台X上PO出1張照片，可以看到照片中有許多爆裂物與戰鬥裝備，其中有些爆裂物以娃娃、童裝與背包等兒童用品包裹著，爆裂物中央有一顆擴音器。
請繼續往下閱讀...
以色列軍方在貼文中表示，哈瑪斯為了伏擊以軍，將播放哭聲的喇叭與爆裂物放在一起，並將其放置在有爆裂物的區域，隧道內連接到附近的平民區，我們的部隊對該區域進行全面性的搜查，揭露了哈瑪斯的情報與反戰車陣地。
In an attempt to ambush our troops, Hamas terrorists connected dolls to speakers playing crying sounds and set them up in an area rigged with explosives.— Israel Defense Forces （@IDF） December 15, 2023
The dolls and children's backpacks were intentionally placed near a tunnel shaft connecting to a large tunnel network that… pic.twitter.com/sXfjqXGJL9