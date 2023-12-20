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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

兒童用品包裹爆裂物 以軍揭哈瑪斯最新詭雷

2023/12/20 16:34

以色列軍方公布哈瑪斯最新詭雷。（圖擷自X）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以巴戰爭持續中，仍有許多人質被哈瑪斯關押與控制，以色列軍方近日公布，發現哈瑪斯會以嬰兒衣物包裹詭雷，並以擴音器與嬰兒哭聲為掩護，誘騙以軍上鉤。

以色列軍方在社群平台X上PO出1張照片，可以看到照片中有許多爆裂物與戰鬥裝備，其中有些爆裂物以娃娃、童裝與背包等兒童用品包裹著，爆裂物中央有一顆擴音器。

以色列軍方在貼文中表示，哈瑪斯為了伏擊以軍，將播放哭聲的喇叭與爆裂物放在一起，並將其放置在有爆裂物的區域，隧道內連接到附近的平民區，我們的部隊對該區域進行全面性的搜查，揭露了哈瑪斯的情報與反戰車陣地。

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