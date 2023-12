兒童用品包裹爆裂物 以軍揭哈瑪斯最新詭雷

以色列軍方公布哈瑪斯最新詭雷。(圖擷自X)

〔即時新聞/綜合報導〕以巴戰爭持續中,仍有許多人質被哈瑪斯關押與控制,以色列軍方近日公布,發現哈瑪斯會以嬰兒衣物包裹詭雷,並以擴音器與嬰兒哭聲為掩護,誘騙以軍上鉤。

以色列軍方在社群平台X上PO出1張照片,可以看到照片中有許多爆裂物與戰鬥裝備,其中有些爆裂物以娃娃、童裝與背包等兒童用品包裹著,爆裂物中央有一顆擴音器。

以色列軍方在貼文中表示,哈瑪斯為了伏擊以軍,將播放哭聲的喇叭與爆裂物放在一起,並將其放置在有爆裂物的區域,隧道內連接到附近的平民區,我們的部隊對該區域進行全面性的搜查,揭露了哈瑪斯的情報與反戰車陣地。

