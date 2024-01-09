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中國14機艦台海周邊活動 偵獲4枚空飄氣球
國防部今日發布台灣周遭軍事動態。（國防部提供）
〔記者吳書緯／台北報導〕總統大選倒數4日，中國持續對台軍事威嚇；國防部今（9日）指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲中國派出10架次軍機、4艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中2架軍機進入台灣西南空域，並偵獲4枚中國空飄氣球，其中2枚飄越台灣本島上空。
國防部指出，昨日上午11時53分、下午1時58分、晚間7時36分及8時24分偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，位於基隆西方117浬、屏東西北方155浬、基隆西南方170浬及基隆西南方172浬，高度約2萬5000呎、3萬3000呎、2萬呎及1萬5000呎，續向東飄行，並於昨日下午1時7分、下午4時0分、晚間10時24分及9時43分消失。
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另外，2架「殲16」戰機進入台灣西南空域，隨後飛出台灣防空識別區。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。