中國無人機擅闖領空 金門縣府：譴責此攸關人命危險行為

中國無人機連續兩天擅闖金門領空，金門縣政府表示，對於此種攸關人命的危險行為予以譴責。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕針對中國無人機闖入金門領空並聲稱投擲傳單行為，金門縣政府今晚表示，對此攸關人命的危險行為予以譴責，並籲請中國官方約束此等違常行為。

縣府表示，對於連續兩天在網路出現不知名人士，以網路直播遙控無人機至金門馬山一帶等區域投擲不明物品，並在今天宣稱將繼續於金門縣警局、金門大學分批投擲傳單等相關危險行為，縣府除表示譴責，並要求縣警局著手追查該無人機的來源，並對於傳單內容是否影響治安進行調查。

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縣警局也證實，下午的確有1架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，當警方準備以干擾系統反制時，該飛行器盤旋不久就沿小西門、后湖方向離去。

縣府表示，無人機的使用隨著應用範圍及活動攝影等需求增高，國內外使用者都有逐漸增加的趨勢，為避免不慎使用，造成傷害或飛入民航機航道影響飛安，國內對於無人機的使用，均訂有相關規範與罰責。

縣府表示，不論是金門或鄰近區域的無人機玩家，都應以安全合法的操作規範來執行搖控無人機；針對部份頑劣無人機玩家，為博取網路聲量或其他原因，以無人機竄飛金門上空，除了可能因操作不當或投擲物品造成民眾受傷，嚴重還可能影響飛航安全，絕不可取。

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