空射型「標六」飛彈首曝光！直擊F/A-18掛NAIM-174參與環太軍演

美國海軍最先進的「標準6型」遠程防空、反艦飛彈，終於出了空中發射版！夏威夷民眾直擊F/A-18掛NAIM-174訓練彈，可能將參與環太軍演。（IDF經國號粉專提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕美國海軍最先進的「標準6型」長程防空、反艦飛彈，終於出了空中發射版！據網路上流出的最新照片顯示，這款空射版的標準6型飛彈今（3）日被目擊掛在一架F/A-18E戰機上，彈體上罕見寫著「NAIM-174B」的空用飛彈型號，這是該飛彈首度被公開亮相；由於這張照片的拍攝地點為夏威夷，推測很可能是為了參與正在舉行的環太平洋軍演（RIMPAC）。

據美國軍事迷及社群媒體所拍攝獲得的照片顯示，這架隸屬美國海軍VFA-192中隊、機尾號NE的F/A-18E戰機，在夏威夷基地被目擊到其主翼兩側下方掛載了非常不尋常飛彈！仔細放大一看，可見看彈體上寫著「NAIM-174B」的型號碼，而藍色的細緞帶線表示其為一枚訓練用彈。

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這枚罕見的彈體上寫著「NAIM-174B」的型號碼，代表其為空射型的「標準六型」飛彈，而藍色的細緞帶線表示其為一枚訓練用彈，具備導引雷達，但不具備火箭及爆炸裝藥。（IDF經國號粉專提供）

據了解，這是一枚美國海軍最先進的「標準6型」遠程飛彈的空射版本，其原本艦射版本的編號為RIM-174 ERAM（或稱SM-6），艦射版本日前已少量公開過射擊畫面，但這款空射型彈從未公開曝光過，在此之前僅有VX-9測評中隊掛載橘白色測試彈相關照片。而如今這枚飛彈的訓練用版本在夏威夷被目擊，代表應該已正式投入服役，並很可能參與了現正在該地舉行的2024環太平洋軍演（RIMPAC 2024）。

「標準六型」飛彈為美軍「標準」飛彈家族的最新型號，並具備防空、反水面艦、反彈道飛彈等多用途打擊能力。圖為2022年6月，阿利伯克級驅逐艦發射SM-6「標準六型」飛彈。（圖片取自美國海軍）

「標準六型」飛彈為美軍「標準」飛彈家族的最新型號，屬於「標準二型」（SM-2）防空飛彈的增程版，並具備防空、反水面艦、反彈道飛彈等多用途打擊能力。標六飛彈裝備了AIM-120中程空對空飛彈上所使用的主動導引雷達，但在射程上卻遠超AIM-120的105公里；「空射標六」（NAIM-174B）的亮相，也代表是繼冷戰時期，射程約203公里的AIM-54「鳳凰」飛彈後，美軍第二款空射長程對空飛彈。

艦射版標六飛彈據稱重約1500公斤，長6.6公尺，彈頭裝藥約64公斤，動力採用兩級固態火箭發動機，最高時速達3.5馬赫以上（每小時4287公里），射程約240公里，單枚造價約1.32億台幣。而空射版本基本上移除了彈體後方的固態推進燃料，因此長度應當略減，而空射版的NAIM-174B之性能，推測可能與艦射的RIM-174大致相當。

艦射版標六飛彈（SM-6）為標二防空飛彈（SM-2）的增程版，據稱重約1500公斤，長6.6公尺，彈頭裝藥約64公斤，動力採用兩級固態火箭發動機，最高時速達3.5馬赫以上（每小時4287公里），射程約240公里。（美國飛彈防禦局）

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