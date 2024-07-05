週四免出操、看美女！莒光日節目首播50年 締造無數役男的女神

製播已50年的《莒光園地》是役男每週四必須看的節目，無論的心中是不願還是期待，相信很多在役的役男，都是來看美女主持人的吧！圖為2015年，國防部為軍職主持人們拍攝形象月曆。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕什麼電視節目是當過兵的男生都有共鳴呢？而且歷久不衰，想必是名字聽起來很古早，但卻重要的《莒光園地》，無論每週四的心中是不願還是期待，相信很多在役的役男，都是來看美女主持人的吧！莒光日節目自1974年首播以來，至今年7已50週年，參與錄製的知名女主播就有朱國珍、蕭彤雯、連珮貝、房業涵、吳宇舒、蔡尚樺等人，近年亦改制讓許多部隊素人加入，成為部隊另類吸睛話題。

《莒光園地》節目1974年7月1日首次在華視播出以來，至今已邁入50週年，它也陪伴著近半世紀的世代男性們度過乏味的軍旅生涯，享受阿兵哥每週四的小確幸，莒光日主播更是許多役男的女神，成為最早的「軍中情人」。為回顧半世紀的回憶，軍方在昨（4）日播出的《莒光園地》製作特輯，還特別請出曾是莒光日主播的姊妹檔朱國珍、朱國榮同台，再次擔任主持工作，同時回顧歷年的片頭主題曲，勾起不少同時代人的回憶！

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為回顧半世紀的回憶，軍方在昨（4）日播出的《莒光園地》製作特輯，還特別請出曾是莒光日主播的姊妹檔朱國珍、朱國榮同台，再次擔任主持工作。（翻攝自華視頻道《莒光園地》節目）

回顧這些老單元或是女主持人參與過的節目包括「鋼鐵勁旅」、「大兵出列」、「保防教育」、「心輔單元劇」等等，為提高觀眾的收視意願，「莒光園地」內容從早期的時事評析、政令宣導等，陸續將軍事、心輔元素融入至微電影或單元劇中。當然主持人的遴選也是節目重要的一環，後期許多新生代主持人，也包括新聞時段上耳熟能詳的主播連珮貝、連昭慈、房業涵、吳宇舒、蔡尚樺等人。

莒光日節目自1974年首播以來，至今已50週年，參與錄製的知名女主播就有朱國珍（左１）、蕭彤雯（左２）、連珮貝、吳宇舒、房業涵（右１）、蔡尚樺等人。（資料照/華視提供）

而要主持一場軍事性節目並不容易，除了主播外型吸睛外，如何讓生硬、乏味的政軍議題轉化成活潑有趣的氣氛，才是當中最具挑戰的，有時搭配各式新奇的節目企劃，美女主播們不只要在攝影棚內，還要到部隊現場親身體驗並錄製實境節目，不斷創新才能博得觀眾眼球。

為了搭配各式新奇的節目企劃，美女主播們不只要在攝影棚內，還要到部隊現場親身體驗並錄製實境節目，不斷創新才能博得觀眾眼球。圖為主播蔡尚樺（右）參與實境節目錄製。（青年日報提供）

近年國防部也轉型將主持人由電視台主播，轉換為每週從部隊遴選，發掘出優秀的軍職俊男美女來主持，同時也與華視合作，辦理「主播培訓班」，指導軍職主播播報技巧，讓節目更加生動活潑，也為許多軍職素人創造更多平台，當中除了有莒光甜心林佳璇、台版《太陽的後裔》的空軍方棱溶、聯勇之花aka超美士官長的楊喬琳、空軍石宛諭、憲兵王柔等人都曾是螢幕上的常客。

近年國防部也轉型從部隊遴選主持人，發掘出許多優秀的軍職俊男美女，為許多素人創造更多平台。圖為笑容開朗的已故主持人方棱溶。（圖片取自青年日報臉書）

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