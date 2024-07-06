潛艦後續艦都配重型魚雷、潛射魚叉飛彈 單艦攜行量至少配備28枚

高層敲定同意國造潛艦後續艦的量產計畫，在總金額達到2840億元台幣規模的量產計畫中，採購美製潛射型魚叉彈系統列入其中。圖為現役劍龍級潛艦發射潛射魚叉飛彈，飛彈發射破水升空的瞬間畫面。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方內部傳出已向府院提報114年度國防部年度預算概算，高層敲定同意國造潛艦後續艦的量產計畫，在總金額達到2840億元台幣規模的量產計畫中，還將採購美製潛射型魚叉彈系統列入其中。軍方人士說，潛射魚叉飛彈的威力強大，海軍曾於2014年10月進行過首次的潛射魚叉飛彈實彈射擊驗證，當時一枚潛射魚叉飛彈直接貫穿擔任敵艦角色的靶艦，造成船艦重創。

據了解，現役的劍龍級潛艦，同樣配備有美製重型魚雷及潛射魚叉飛彈，魚雷及飛彈的攜行量合計為28枚，國造潛艦的內部空間優於劍龍級潛艦，魚雷丶飛彈總攜行量應大於劍龍級潛艦，這也代表著連同海鯤潛艦內，國造8艘潛艦的魚雷丶潛射飛彈總攜行量將可達到224枚之多，戰力相當驚人。

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海軍在2014年首次進行潛射魚叉飛彈射擊，靶艦遭潛射魚叉飛彈貫穿，船身破個大洞，圖為靶艦拖回碼頭的情景。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

對於海軍潛艦部隊進行重型魚雷丶潛射魚叉飛彈實彈射擊，軍方人士說，在前總統陳水扁執政期間，海軍256潛艦戰隊就多次以潛艦進行重型魚雷的實彈射擊演訓，並且成功擊沉擔任共軍軍艦的靶艦，其中，光是2003到2007年之間，就在台灣西南航道海域進行4次實彈射擊，也成功擊沉4艘以老舊軍艦擔任的靶艦，東北航道海域則實施1次並擊沉靶艦。

此外，軍方人士也指出，在美國出售潛射魚叉飛彈給我國之後，潛艦256戰隊的2艘劍龍級潛艦經過改裝工程後，都已具備射擊潛射魚叉飛彈的能力，軍方先前就曾在2014年10月進行過首次的潛射魚叉飛彈實彈射擊驗證，當時是由海虎潛艦擔綱，魚叉飛彈成功射擊並且破出水面升空，飛彈更是直接貫穿靶艦，造成靶艦重損失去作戰能力，也驗證潛射魚叉飛彈具備的實戰戰力。

海軍潛艦發射重型魚雷擊沉靶艦。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

對於重型魚雷丶潛射魚叉飛彈的價格，軍方人士說，前總統陳水扁任內曾於2005年9月向立院提出建造8艘潛艦的計畫內容，在彈藥方面，潛射魚叉飛彈及MK-48重型魚雷等彈藥款項為100億元。軍方人士說，時隔20年過去了，潛射魚叉飛彈及MK-48重型魚雷均已有最新款，性能與20年前已有大幅的增長，價格也自然漲價許多。

我國國造潛艦成軍後，將配備美製的MK48 MOD6 AT長程重型魚雷。圖為MK48 MOD6 AT重型魚雷射擊模擬示意圖。（圖：擷取自美國雷神公司網站）

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