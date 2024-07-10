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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

43機艦擾台後...中共今早又派36共機配合山東號航艦演訓

2024/07/10 09:29

國防部表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機35架次，其中26架次共機逾越台灣海峽中線及進入北部及西南空域，另有共艦8艘次，持續在台海周邊活動。 （國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日公布中共解放軍動態表示，直至今日上午6時的24小時內，國軍偵獲共機35架次，其中26架次共機逾越台灣海峽中線，以及進入北部與西南空域，另有共艦8艘次，持續在台海周邊活動。另外，國軍又於今日5時起，陸續偵獲37架次共機配合山東號執行海空聯訓。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲35架次中共軍機，以及8艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中26架次共機逾越台灣海峽中線，進入北部及西南空域，距離鵝鑾鼻約39浬、距基隆約48浬。

其中，有26架次共機，為國防部昨晚陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機，進入我北、中及南部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

另外，國防部發布例行共軍動態後再表示，國軍於今日上午5時20分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500及無人機等各型主、輔戰機計37架次出海活動。其中36架次逾越台海中線及其延伸線，經我南部及東南空域赴西太平洋，配合山東號航艦執行「海空聯訓」。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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