傳山東艦航經巴士海峽 顧立雄：是經過巴林塘海峽

立法院國防外交委員會，邀請國防部長顧立雄做業務報告並備詢。（記者王藝菘攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。有關昨日山東艦現身西太平洋，顧立雄表示，該艦是通過巴林塘海峽；他另外否認國內無人機會因買太多國外無人機而停擺；並表示關山戰備道議題一定會跟民間持續溝通。

國防部長顧立雄（左）出席立法院外交及國防委員會報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」會前受訪。（記者陳逸寬攝）

媒體詢問，昨天山東艦通過巴士海峽，日本有公佈其航跡，我方有無掌握？顧立雄表示，我方有確實掌握，該艦也並非經過巴士海峽，而是經過更南邊的巴林塘海峽航向西太平洋，相關航訓狀況，國防部都有透過監偵手段充分的掌握。

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媒體詢問戰時要把彈藥放在宮廟政策。顧立雄說明，我方是守勢作戰，我們不是採攻勢作戰，在守勢作戰的情況下，以台灣的幅員狹窄，戰時很難有區分前後方。所以相關糧秣或彈藥等個別物資要做分散預囤，這個是非常重要的事情。但是國軍在做分散預囤時，也一定會遵守相關國內法和國際法規範。

媒體詢問顧立雄如何看待，中國鎖定我國「首來族」台灣青年參訪，還夾帶紅色景點輸出統戰？顧立雄說，國民對於整個國家民主自由的生活方式的維持，還有服役時要有保家衛國的決心，大家都應該要有這樣的意識。那我們當然也會從事相關的保防教育，另外對於一些涉及接觸機密的人員，國防部也會從事相關人員考核，進行安全查核。

媒體詢問，本次為無劇本漢光演習，若官兵在路上或其他地方發生一些意外，如何處置？顧立雄說，若發生意外，國防部都會按照相關法律規定加以妥適處置或理賠。

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