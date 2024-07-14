活動浮台待命！潛艦海鯤號將出台船小塢 移至91號碼頭裝載魚雷

潛艦海鯤號將從台船小塢，移至91號碼頭「活動浮台」裝載魚雷。（資料照，台船提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕進入台船小塢「坐墩」將近7個月的潛艦海鯤號，預計7月15日下午2點出塢，停泊91號碼頭已設置好的「活動浮台」，準備裝載魚雷，水下更有圍網管制，防止不明機具從海底侵擾。

據了解，海鯤號將由拖船協助「倒退嚕」約200公尺，再往右前方進入台船與中鋼中間的碼頭區，最後停靠91號碼頭，因此預計15日上午11點開始管制沿途海域，跟今年2月26、27日相同，工作人員準備干擾槍，避免空拍機侵入，海軍特勤艇也搭載潛水人員在水下待命。

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不過，跟今年2月26、27日從海昌廠房移至台船小塢不同，上次海昌廠房就在開放區域的小港漁港旁，外界可以拍攝，但這次移動路線與位置離小港漁港更遠，且周遭都屬高雄港管制區，一般民眾就算以最高等級的「大砲」長鏡頭，恐怕也難拍到。

據指出，91號碼頭的「活動浮台」長達近百公尺，距離岸邊數十公尺，包圍海鯤號，岸邊另有「靠泊浮台」；也就是海鯤號不是直接停靠碼頭，而是兩者之間有「靠泊浮台」，後方也有平台駁船隔離，避免被碰撞。

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