澳洲航太公司奪英國防部巨額合約 研發下一代極音速武器

Hypersonix開發的DART 極音速試驗平台示意圖。（取自Hypersonix專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲頂尖航太企業「極音速發射系統公司」（Hypersonix Launch Systems Ltd）近日與英國國防部簽署架構協議，成為「極音速技術與能力發展架構計畫」（Hypersonic Technologies and Capability Development Framework，簡稱 HTCDF）重要供應商之一。

據Hypersonix公司17日發佈的新聞稿，這項協議代表，英國在開發自主極音速武器技術的道路上，邁出關鍵一步，並將與澳洲合作提升其國防實力。

英國國防部預計在未來7年內投入10億英鎊（約新台幣423億元）執行HTCDF計畫，從90多家經認證的架構供應商採購服務、技術和測試能力。此舉顯示英國決心在極音速武器領域，趕上甚至超越美國、中國和俄羅斯等軍事強權。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，Hypersonix是目前唯一同時獲得美國國防創新部門（Defense Innovation Unit，簡稱 DIU）「高節奏機載測試」（HyCAT）計畫合約，以及英國國防部合約的公司，突顯其在該領域的領先地位。

Hypersonix執行長希爾（Matt Hill）表示：「我們非常自豪能夠為兩個AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）成員國的國防計畫，貢獻我們世界領先的極音速技術。」

DART極音速試驗平台的發射系統渲染圖。（取自Hypersonix專頁）

英國國防部與Hypersonix的合作，預計將推動英國在極音速武器研發上的進展，Hypersonix將為英國建造並試飛其「DART極音速試驗平台」。DART是一款3.5公尺長、以氫燃料驅動的7馬赫飛行器，搭載單個空氣吸入式「斯巴達」（SPARTAN）超音速燃燒衝壓發動機，預計於2025年初首飛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法