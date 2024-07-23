萬安演習情境模擬、收容服務多元 蔣萬安評「很圓滿」

台北市長蔣萬安視察113年軍民聯合防空（萬安47號）演習關鍵基礎設施搶救演練，會後並接受媒體聯訪（記者田裕華攝）。

〔記者何玉華／台北報導〕萬安47號演習今（23）天下午登場，台北市長蔣萬安先後前往捷運六張犁站外、大安國小、長興淨水場了解防災應變情形；蔣萬安表示，相較去年的演習，今年進一步的模擬了各項情境，包括高架捷運站乘客疏散、收容場遇特殊需求安排，以及淨水廠遭遇飛彈攻擊後的原水管搶修，希望更落實全民防衛意識，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，要以料敵從寬、禦敵從嚴的態度來面對災害的發生。

萬安演習下午1點30分登場，蔣萬安在基隆路與和平東路路口視察捷運六張犁站及周遭街區的防空疏散避難演練情形，接著前往大安國小及長興淨水場，視導戰時災民收容救濟站開設，及民生基礎設施災害搶救演練。其中，災民收容救濟站結合校園太陽能發電、公托及幼兒園配置概況，模擬於戰時收容期間提供災民服務使用，同時規劃災民攜帶緊急避難包實施報到演練，強化民眾隨時備置個人緊急避難包的重要性。

萬安47號演習今（23）天下午登場，台北市長蔣萬安先後前往捷運六張犁站外、大安國小、長興淨水場了解防災應變情形。（記者田裕華攝）

長興淨水場平常供應大安、松山、信義、南港地區的日常用水，模擬因應戰爭飛彈攻擊後，引發淨水大樓火災，員工受困，北水處啟動特種防護團，立即通報119，搶救受損的淨水設施以提供市民安全用水。

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蔣萬安會後受訪表示，演習模擬各種情境，主要視察的據點包含到高架捷運站了解乘客緊急疏散，引導到大樓地下室避難；收容中心一開始有檢傷分類，後續登錄及物資發放，還提供心理諮商、幼兒需求，以及行動不便民眾等特殊需求的協助；淨水場原水管破裂後的緊急修復，各種情境模擬演驗相當圓滿。且台北市近300所學校，在暑假前都已經完成各項疏散演練。

蔣萬安認為，今年相較去年在模擬各種情境、特殊需求服務上的規畫都更進了一步，希望落實全民防衛的意識，無恃敵之不來，恃吾有以待之，絕對要做好萬全的準備；也再三地提醒各局處一定是要料敵從寬、禦敵從嚴，以這樣的態度來面對各項災害的發生。

北部各縣市23日下午進行萬安演習，人車進行管制，也讓平日熱鬧的台北街頭出現淨空畫面。（記者王藝菘攝）

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