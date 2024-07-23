提升防衛動員能量 侯友宜點出4大原則

新北市長侯友宜表示，雙北是台灣政經中心，新北又有淡水河口，因此新北市要守住第一道防線，且面對新型作戰方式，應做好萬全應變。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕總統賴清德與新北市長侯友宜等人，今（23）日參與2024年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習暨萬安47號演習於新北八里區台北港展開。侯友宜表示，雙北是台灣政經中心，新北又有淡水河口，因此新北市要守住第一道防線，且面對新型作戰方式，應做好萬全應變。他說「料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署、挹注兵力」這是原則。

侯友宜指出，今天是全國第1次的全民防衛暨萬安演習、氣候變化演習，從早上在新北市開始做兵棋推演，到萬安演習，再到台北港做演練。從去年在民安9號演習後，就不斷調整不同步伐，跟中央一起結合，最主要是要做好在整個災害防救及全民防衛動員時，如何結合所有力量來面對所有的挑戰。

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侯友宜表示，今天的綜合演習可分為3階段操作方式，第1，在整個緊急介面操作以後，在天然災害期間，該如何展現出地方救災的能量，以及國軍部隊跟中央的各指導來做結合運作；第2是在戰前的準備及敵方的騷擾性時，台灣又該如何做好應對處置；第3則是在戰爭發生時，台灣該如何做好支援軍隊的作戰裡，做好全力防衛。這也是3階段24項目透過平時演練，在戰爭前做好萬全準備。

侯友宜說，「只有準備不斷的演練操作，才能面對整個災害上有充分信心。」尤其這次結合替代役等弟兄，用自主應變方式來加入演練，也是擴大能量的一種模式。另外，新北市今日選在台北港，不僅是最重要的關鍵基礎設施之一，國防戰略位置也非常重要。

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