呼號「TOP」飛官升任通資次長 鄧恩憐這項特技飛行紀錄成天花板

軍方在八月一日有多位重要首長調動，即將接任國防部通資次長並晉任為空軍中將的鄧恩憐，曾創下一項飛行紀錄，而且至今無人能破，成為幻象戰機特技飛行員的天花板。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在八月一日有多位重要首長調動，其中，即將接任國防部通資次長並晉任為空軍中將的鄧恩憐，過去曾創下一項飛行紀錄，而且至今無人能破，成為幻象戰機特技飛行員的天花板。

軍方人士今天指出，空軍系統在八月一日有多項重要軍職首長調整，包括空軍作戰指揮部指揮官黃志偉中將升任空軍副司令，並由國防部通資次長盧建中中將調任為空作部指揮官，通資次長一職則由空軍作戰指揮部副指揮官鄧恩憐少將升任，鄧恩憐同時也晉任為空軍中將。

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鄧恩憐為資深的幻象戰機飛行員，飛行呼號為「TOP」，是我國幻象戰機第二任的單機飛行性能展示教官，鄧恩憐是從2000年10月16日起接下單機性能展示的重任，直到2007年9月15日交棒給第3任，在這將近7年的時間裡，共完成115次特技公開操演，創下幻象戰機在中華民國單機性能展示飛行員任期最久的紀錄。（圖：軍聞社提供）

軍方人士說，鄧恩憐為資深的幻象戰機飛行員，飛行呼號為「TOP」，是我國幻象戰機第二任的單機飛行性能展示教官，第一任為柳惠千（原任總統府副侍衛長，現任駐英公使），鄧恩憐是從2000年10月16日起接下單機性能展示的重任，直到2007年9月15日交棒給第3任特技教官胡志華，在這將近7年的時間裡，共完成115次特技公開操演，創下幻象戰機在中華民國單機性能展示飛行員任期最久的紀錄，創下幾乎沒有人能夠突破的「TOP障礙」。



鄧恩憐曾任空軍新竹幻象戰機聯隊聯隊長丶空軍司令部處長丶副參謀長，現任空軍作戰指揮部副指揮官。軍方人士指出，鄧恩憐在擔任空軍司令部處長期間，多次為了爭取空軍的建軍計畫及採購案項目，與國防部主管官員爭執討論，飛行員的個性使然，讓他堅持著該爭取就爭取的做事原則。

鄧恩憐在擔任聯隊長期間曾接受軍聞社的訪問，暢談擔任幻象戰機單機性能展示教官的心得與體會。他說，「一個幻象特技飛行員，它代表的是一份榮譽、表率，更要懂得自我要求」，至於信念，就是「沒有最好、只有更好」。

鄧恩憐為資深的幻象戰機飛行員，飛行呼號為「TOP」，創下幻象戰機在中華民國單機性能展示飛行員任期最久的紀錄，創下幾乎沒有人能夠突破的「TOP障礙」。（圖：軍聞社提供）

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