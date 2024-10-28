V-22魚鷹機軍演期間意外觸地 陸自宣布全機隊暫時停飛

日本陸上自衛隊的V-22「魚鷹」旋翼運輸機。（陸上自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省本月23日起偕駐日美軍、美軍太平洋艦隊及多個盟國，共同舉行兩年一度的「利劍」（Keen Sword 25）聯合軍演，驗證以島嶼入侵為想定的總體防衛演練。不過，一架陸上自衛隊的V-22「魚鷹」旋翼旋翼機昨（27）日在演習期間，因機身姿態不穩導致左翼觸地；日本防衛省表示，此次事故雖無人員傷亡，但仍宣布該型機隊暫時停飛，待調查結果出爐再評估復飛。

綜合日本《共同社》報導，這架陸自的V-22旋翼機在事發的當日上午，準備從沖繩與那國島的駐地起飛，但機身在起飛時卻發生姿態不穩、左翼也因此意外「碰地」而受損；事發後，陸自隨即停止該機起飛，暫時不參與原定的「利劍」聯合演習課目。

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另在演習首日，一架陸自駐千葉縣的同型機因「油壓系統故障」，緊急降落鹿兒島縣的鹿屋航空基地，無人傷亡。

經考量，日本陸自在昨日深夜宣布「暫時停飛」旗下V-22運輸機隊，待確認事發原因後、且部隊對事故預防有所因應後，再行評估復飛。

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