增強戰機野戰起降能力 波蘭33億採購「機動地面控制進場系統」

根據美國美國國防安全合作局（DSCA）公告，波蘭耗資1.05億美元（約33億台幣）向美採購GCA-2000「機動地面控制進場系統」，增加野戰起降的導航能力。圖為小改版的GCA-2020系統。（圖片擷取自L3 Harris）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為強化戰機使用彈性，未來行動部署可能不只在機場，而是郊外或公路，這時起降與交通管制成為行動中重要的一環。對此，俄羅斯鄰國波蘭決議耗資1.05億美元（約33億台幣）向美採購「機動地面控制進場系統」（Mobile Ground Control Approach Systems），增加野戰起降的導航能力。

根據美國美國國防安全合作局（DSCA）昨（1）日最新公告的軍售案顯示，美國國務院已批准向波蘭出售名為GCA-2000的「機動地面控制進場系統」，該系統由超高頻無線電組成，另包含出售AN/UPX應答器、無線電導航設備、測試設備、精準導航、備用件和維修零件、出版物和技術文件等，以及相關人員培訓和培訓支援。總價值約1.05億美元（約33億台幣），承包商由位於佛州的L3 Harris負責。

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公告指出，該出售的系統將提高波蘭應對當前和未來的空中威脅，增強空中交通管制能力，加強其根據國際規範提供安全有效的航空服務的承諾，同時擴大其國防能力並支持共同防禦北約。

CGA-2000是一款完全符合國際民用航空組織（ICAO） 標準的全天候監視（ASR）、精確進場雷達（PAR），適用於民用機和軍事戰機上，並提供遠端控制的多跑道覆蓋和測高能力，可在機場或空軍基地周圍的空域中提供高效能目標偵測。該雷達採用旋轉的主動電子掃描陣列架構，運用砷化鎵作為發射及接收模組。同時GCA-2000使用光纖鏈路進行即時系統控制，它結合了高解析度的數位彩色控制站和「光柵掃描」彩色顯示器。

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