中共7架次軍機擾台 基隆西方偵獲4枚空飄氣球

國軍資料顯示，3架次共軍主、輔戰機侵擾中部空域，其中2架次逾越台海中線。（國防部提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（8）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍在台海周邊偵獲共機7架次，其中6架次逾越台灣海峽中線，進入西南空域，且基隆西方偵獲4枚空飄氣球擾台。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲7架次中共軍機、14艘次中共軍艦、3艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，3架次共軍主、輔戰機侵擾中部空域，其中2架次逾越中線；1架次共軍主戰機進入西南空域；3架次共軍無人機進入西南空域。

請繼續往下閱讀...

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國防部指出，基隆西方偵獲4枚空飄氣球擾台。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法