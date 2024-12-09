馬斯克倡無人機取代有人戰機 美空軍將領稱還太早

美國空軍持續研究無人駕駛飛機，圖為自F-16戰機改裝的X-62A試驗機。（取自美軍DVIDS）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕無人機技術日新月異，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前表示，美商至今仍生產有人戰機是「笨蛋行為」，還宣稱F-35第五代戰機是「狗X設計」（shxt design），引發熱議。對此，業管美國空軍先進駕駛技術發展的威克特（Doug Wickert）准將表示，也許某一天可完全依賴AI系統作戰，但「這還需要好幾個世紀的時間」（It is centuries away）。



美軍現在倚賴洛馬研製的F-35戰鬥機作為空軍、海軍作戰主力，今年3月更宣布該戰機獲准全速量產（FRP）。不過，對於有人戰機提出質疑的馬斯克，可望被美國總統當選人川普（Donald Trump）延攬入閣，擔任首任新設的政府效率部長，外界對於他是否影響F-35戰機採購、軍售計畫不無疑慮。

威克特為美國空軍412聯隊准將聯隊長，其駐紮於加州愛德華茲空軍基地，為美軍測試多種先進飛行器，在人工智慧（AI）浪潮下，該單位正為下一代可自主操作的飛行器把關，包括由F-16戰機改裝的X-62A AI操控試驗機的各項測試，就是由其負責。

美國空軍412聯隊准將聯隊長威克特（Doug Wickert）。（取自美國空軍網站）對於無人機取代有人機的討論，威克特接受Defense One等外國軍事媒體採訪表示，AI如今已可做到許多了不起的事情，但在測試過程中，AI還是會做出意料之外的決策，顯見與現實仍有差距。除此之外，考量戰爭的極度複雜性，若人員不參與戰爭，是否使戰爭更容易爆發，這牽涉到人工智慧應用的道德問題。

威克特說，也許某一天可以完全依賴AI系統作戰，但「這還需要好幾個世紀的時間」。對於美軍正在發展的「忠誠僚機」（CCA），威克特說，其將擁有不同程度的自主權，但無人機逐步採用人工智慧，是一項漸進式的工作。

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