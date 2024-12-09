烏軍新戰術 無人艇釋放FPV無人機引爆俄軍黑海油塔

俄軍占領的黑海「博伊科油塔」（Boyko Towers）遇襲後，冒出熊熊火焰。（翻攝自影片）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭海軍近期首度公開展示其創新戰術，即利用無人艇搭載FPV（第一人稱視角）無人機，對俄軍目標進行精準打擊。這項技術突破不僅展示了烏克蘭在黑海作戰能力的提升，還可能對未來海戰的戰術產生深遠影響。

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，烏克蘭海軍司奈茲帕帕（Oleksii Neizhpapa）日前在社群媒體上分享了一段影片，首次揭露無人艇執行的高精度作戰場景。

影片顯示，烏克蘭無人艇在黑海對俄軍占領的「博伊科油塔」（Boyko Towers）實施攻擊，目標包括俄軍部署的監視系統。引人注目的是，這次攻擊並非由無人艇直接執行，而是透過其內部攜帶的FPV無人機完成，這些小型無人機在艇內艙室釋放後發動自殺式攻擊，造成目標起火與爆炸。

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Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео, як морські безпілотники атакують цілі окупантів. pic.twitter.com/DlMjhNGNFa — Українська правда ✌️ （@ukrpravda_news） December 7, 2024

這也是此類無人艇、無人機結合的作戰模式首度被公開，凸顯烏克蘭在技術創新上的進展。影片內容顯示，無人艇的艙室經過改裝，可安全存放並釋放FPV無人機。此設計不僅能保護無人機免受惡劣海況影響，還能隱藏作戰平台，增加戰術奇襲性。此外，無人艇攜帶的FPV無人機配備空中引爆裝置，專門用於摧毀如雷達和電子戰設備等軟目標。

這套無人艇系統不僅威脅俄軍船隻和海上基礎設施，還能精準打擊克里米亞沿岸的關鍵目標，包括防空系統，以及如貝爾貝克（Belbek）、卡查（Kacha）和薩基（Saky）等地的濱海機場。此外，無人艇的設計多元，具備對抗俄軍直升機等海上航空器的能力，並能選擇性摧毀敵方水面艦艇的雷達及武器系統。

烏克蘭無人機志願者斯特爾年科（Serhii Sternenko）指出，這類戰術已被軍方廣泛採用，顯示其在實戰中的實用性。過去烏克蘭也曾展示其他升級版無人艇，例如國造武裝無人艇「Magura V5」配備R-73防空飛彈，用於反制俄軍直升機的威脅。此次FPV無人機的加入，更進一步拓展無人艇在戰場上的靈活運用領域。烏克蘭克蘭國造「MAGURA V5」武裝無人艇，先前曾擊沉俄羅斯海軍大型登陸艦凱薩庫尼科夫號。（圖：烏克蘭海軍）

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