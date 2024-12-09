射程700公里可攻莫斯科 烏克蘭自製「地獄」無人機飛彈亮相

烏克蘭自製「地獄」無人機飛彈採混合式設計，射程逾700公里。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭在12月6日軍人節當天，公開展示一款自主研發的革命性武器，也就是代號「地獄」（Peklo）的「無人機飛彈」（drone-missile）系統。這款混合式（hybrid）武器不僅已投入實戰，更將進入量產階段，其驚人的700公里射程，大幅超越美製射程306公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），和英法合製、射程約250公里的「暴風影/SCALP-EG」巡弋飛彈，或將改變烏克蘭作戰策略。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在總統府聲明中表示，首批「地獄」無人機飛彈已交付烏克蘭軍隊，並已在實戰中成功部署。雖然澤倫斯基未透露具體數量，但他強調：「我們的部隊獲得這種自製現代化武器至關重要，持續提升生產和部署規模是目前重點任務。」

烏克蘭總統澤倫斯基在基輔查看烏克蘭自製「地獄」（Peklo）無人機飛彈。（路透）「地獄」無人機飛彈最大的技術特點，在於其創新的混合式設計。從官方釋出的影片可見，該武器配備小型機翼和雙尾翼，巧妙地結合無人機的機動性，以及飛彈的精準打擊能力。這種獨特的設計概念，可能是其超長射程的關鍵技術突破，大幅增強了烏軍對俄羅斯境內戰略目標的打擊能力。

烏克蘭官方公布，「地獄」無人機飛彈的最高飛行時速約700公里，射程亦達到驚人的700公里。儘管尚未公開彈頭類型和導引系統等細節，但烏克蘭國家戰略通訊和資訊安全中心已證實，該武器已成功執行5次實戰任務。

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