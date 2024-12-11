中共軍演國軍更要練兵！ 我陸、空軍「聯勇操演」聚首秀戰力

陸軍、空軍參與聯勇操演，展現精實的聯合作戰能力。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕我國國防部9日示警，中共解放軍於9日至11日於華東開設7處「空域保留區」，也欲透過在台灣東部築起「艦牆」，展露將「台海內水化」的企圖。為此，國軍戰備不懈怠，包括陸軍269旅、陸軍航特部、空軍等今日派遣各式軍備，在屏東持續進行「聯勇操演」，展現我國防衛戰力。



航特部直升機出動參與聯勇操演。（記者蔡宗憲攝）陸軍269旅繼昨日進行夜間演訓後，今日持續進行「聯勇操演」課目，投入各種戰車、火砲進行實彈射擊。陸軍航特部也派阿帕契攻擊直升機，進行海神火箭彈、30機砲實彈射擊；空軍則派IDF經國號戰機參加演練。

空軍戰機參與聯勇操演。（記者蔡宗憲攝）「聯勇操演」兵力含括陸軍、陸軍航特部與空軍，藉由實兵、實彈演訓驗證協同作戰能力。根據國軍演訓規劃，戰車依序開砲射擊，精準命中劃設於白色圓圈內的目標區，緊接著，阿帕契攻擊直升機進場發射海神火箭彈，大秀火力。

國軍藉由精實的聯合作戰訓練，並展現震撼火力。（記者蔡宗憲攝）隨後，陸軍各式戰車陸續進入操演區，藉由強大火力制壓敵軍，現場砲聲隆隆並掀起陣陣濃煙，展現國軍的精實戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法