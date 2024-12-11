尹錫悅戒嚴風波未息 恐影響波蘭「K2」戰車後續採購意願

波蘭陸軍去（2023）年11月投入當地軍演的K2GF戰車。（波蘭國防部官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓總統尹錫悅（윤석열）日前無預警宣布戒嚴、更派遣特種部隊前進國會實施封鎖，雖僅持續約6小時便結束，但已引發朝野政黨和人民集體反感、政局動盪；作為近年國際軍火市場的新勢力，有當地媒體引述知情人士消息稱，這起事件的後續不僅限於國內政壇和美、韓同盟，更有可能波及仍在磋商中的波蘭「K2」戰車採購案，影響甚鉅。

《韓聯社》9日報導指出，南韓原持續與波蘭政府磋商後續820輛自製K2主力戰車的採購事宜，作為首批180輛南韓原廠生產戰車的後續案，並力求於今（2024）年底前拍板定案；但有知情人士表示，由於南韓總統尹錫悅日前無預警發動戒嚴，使得波蘭重新審視該案，並透露該國「並不急著採購下批車」，使得這項前景看好的軍售案開始出現變數。

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波蘭2022年與南韓現代樂鐵簽約採購180輛K2主戰車後，截至2024年底已接收近半，預計明（2025）年全數接收。而雙方在去（2023）年傳出有意簽訂後續820輛同型車訂單，但目前尚無進一步消息。（南韓現代樂鐵官網）

波蘭在前（2022）年8月與南韓現代樂鐵（Hyundai Rotem）簽約，確定採購180輛K2主力戰車，根據官方資料顯示，現代樂鐵今（2024）年底已交付84輛同型車，尚餘96輛待明（2025）年交付完畢；而在首批K2戰車開始交付後，外傳雙方去（2023）年有意簽訂820輛K2PL（波蘭授權組裝版）戰車的新一輪採購合約，但截至目前為止尚無進一步消息。

報導引述業內人士分析寫道，由於尹錫悅日前無預警發布戒嚴令，對政府體系的正常運作產生不良影響，但軍火出口談判是國與國之間的交易，這因此間接降低華沙當局對南韓政府的信任，並可能導致原定今年底確認的K2PL戰車採購案無法如期簽約，影響層面更加廣泛。

有業界人士分析，軍火出口事涉政府間談判，但尹錫悅日前無預警戒嚴影響政府體系運作，可能導致波蘭無法與南韓繼續磋商、進而降低信任度而讓K2PL軍售案今年拍板的支票「跳票」。（南韓現代樂鐵官網）

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