俄軍反攻 宣稱收復庫斯克州2村莊

俄軍士兵操作一門D-30榴彈炮，向烏軍在庫斯克州的陣地開炮。（美聯社）

祝蘭蕙／核稿編輯

俄軍宣稱收復達里諾（紅圈）與普利奧霍沃（藍圈）2座村莊。（擷取自Google Map）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（11）日再度發布捷報，宣稱從烏克蘭佔領的庫斯克地區（Kursk）收復了2座村莊，而這2座村莊靠近烏克蘭邊境。

《法新社》報導，俄羅斯國防部在每日戰況報告中說，俄軍單位透過軍事行動解放了達里諾（Darino）與普利奧霍沃（Plyokhovo）2座村莊。

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一名烏克蘭軍方消息人士上月告訴《法新社》，烏軍在庫斯克州仍掌控著約800平方公里的地區，但這數字已明顯縮小，因為先前聲稱的面積為約1400平方公里。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在本月下令撤換庫斯克州長，因為庫斯克當地居民對烏軍入侵的問題表達了不滿，普廷則稱當地需要一名「危機」管理者。

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