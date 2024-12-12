潛航百小時創紀錄！美澳 Dive-XL 無人潛艇改寫海戰規則

Anduril Industries 研發的超大型無人潛航器（XL-AUV）Dive-XL。（圖：Anduril）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美澳聯手研發的超大型無人潛航器（XL-AUV）Dive-XL，近日完成連續 100 小時的水下航行測試，創下同級潛航器續航新紀錄。這項由美國國防科技公司 Anduril Industries 研發的潛航器，是澳洲皇家海軍「幽靈鯊魚」（Ghost Shark）計畫的核心，也受到美國的高度關注，預計將革新水下作戰模式。

軍事網站《海軍新聞》（Naval News）報導，Dive-XL 最大的優勢在於其長時間的匿蹤潛航能力。不同於需要頻繁浮出水面的傳統無人潛艇，Dive-XL 可以連續數週執行水下任務，提供指揮官更大的戰術彈性，無論是擴展作戰範圍或是進行安全的酬載投送，都能展現其在現代海洋作戰中的重要價值。

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Dive-XL 採用模組化設計，可以快速更換感測器、通訊設備以及其他情報、監視與偵察（ISR）酬載，無需重新設計。其開放式系統架構也支援第三方酬載整合，能隨著技術發展持續升級，降低營運成本並延長設備壽命。Anduril Industries 目前正為「幽靈鯊魚」艦隊配備先進酬載，未來也將滿足美國海軍的需求。

輕量化的設計也讓 Dive-XL 在運輸和部署上更具彈性。它可以使用標準貨櫃進行操作，無論在海上或陸地都能快速發射、操作和回收，大幅降低後勤需求。今年稍早，澳洲皇家空軍就曾使用 C-17A 運輸機將「幽靈鯊魚」運送到美國進行展示，驗證其卓越的遠征能力，為未來的全球部署奠定基礎。

與造價高昂、生產週期長的傳統潛艇相比，Dive-XL 的製造成本更經濟高效。它的結構由海用鋁和玻璃纖維等商業材料組成，並使用市售壓力容器來保護導航、通訊和電池系統，減少了對昂貴專用材料或造船廠的依賴。這種創新的生產模式讓 Dive-XL 具備快速量產的潛力，可以滿足美國及其盟友日益增長的需求。Anduril Industries 已在美國羅德島州設立生產設施，預計每年可生產數十台 Dive-XL，提供經濟高效的自主水下解決方案。

目前，Dive-XL 正在太平洋兩岸進行密集測試，以驗證其耐用性、可靠性和多功能性。澳洲政府計劃在 2025 年底前部署首批量產版本，並進一步提升其航程、速度和成本效益。在全球海洋競爭日益激烈的背景下，尤其面對中國海軍的擴張，美國及其盟友迫切需要低成本、自主的水下作戰能力。Dive-XL 的成功，將為水下作戰奠定堅實基礎，開啟新的篇章。

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