M1戰車抵台 M60A3戰車性能提升 CM11分批封存丶CM12全數汰除

M60A3戰車將會依計畫進行性能提升丶持續擔任戰備，陸軍明年起執行8.36億元預算，為M60A3戰車更換105公厘加農砲管。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購108輛M1A2T戰車，規劃將部署在北部地區，擔負戰備任務，至於陸軍現役的戰車命運則是大不相同，M60A3戰車將會依計畫進行性能提升丶持續擔任戰備，CM11戰車則是會分批封存，至於曾是陸軍戰車主力的CM12戰車，先前已經封存處理，未來則將依期程汰除。

軍方人士今天指出，在M1A2T重型戰車服役之前，陸軍裝甲部隊過去有相當長的時間，擁有千餘輛的中型戰車，包括：450輛CM11戰車丶100輛的CM12戰車以及460輛的M60A3（TTS）戰車，但隨著國軍部隊精簡丶官兵人數也不如以往充足，老舊戰車也逐步進行封存。

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他表示，CM11戰車（勇虎型戰車，又稱M48H戰車）因車內空間有限，性能提升的可行性不高，且目前仍有許多部隊在使用，未來將會分批進行封存。至於CM12戰車，軍方當年是利用生產CM11戰車時，採購射控系統額外多出的100套設備，對M48A3戰車進行改裝而成，數量為100輛，但因為妥善率不佳，早已退出本島防衛主力角色，多數處於封存狀態，未來將會全數汰除以節省維護保養成本。

數量達到460輛的M60A3（TTS）戰車，因具有車內空間較大丶離壽期屆滿還有一段時間等優勢，將會分階段進行裝備及系統更新，強化M60A3（TTS）戰車的戰力與防護力。

陸軍先是在2022年編列4億4401萬元經費，委託中科院進行戰車砲控、射控及觀瞄系統委製案，明年執行完畢；另自去年起編列72億4500萬元預算，採購「AVDS-1790-8CR」引擎，為M60A3戰車「換心」，預計2028年採購完畢。

除此之外，陸軍今年6月中旬已與軍備局202廠簽約籌獲「加農砲管」，其仍維持M60A3戰車現役主砲的105公厘規格，這項計畫的財源也已確立。國防部明年度預算書揭示，陸軍明年至2028年執行8億3600萬元預算執行「加農砲管」委製案，明年執行預算為1億7600萬元，將評估現役車輛的砲管使用損耗後，擇定更換次序，藉此滿足陸軍修製、戰備需求。

陸軍269旅CM11戰車在聯訓基地進行射擊。（圖：軍聞社提供）

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