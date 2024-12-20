我潛艦後續20億預算才出委員會 德國會批准1600億再4艘212CD潛艦

德國國會近期也針對國防軍採購預算進行審議，並批准了210億歐元（約新台幣7.1兆）的預算需求，其中包含了價值47億歐元（約新台幣1600億）的4艘Type 212CD型潛艦增購預算。圖為德國Type 212A型潛艦。（圖片擷取自蒂森克虜伯網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國國造潛艦「海鯤號」後續艦2840億元預算，本週在立院國防委員會展開攻防戰，目前初步已表決通過明（114）年度的20億元預算，接續進行朝野協商決定。而同一時間，德國國會也針對國防軍採購預算進行審議，並批准了210億歐元（約新台幣7.1兆）的預算需求，其中包含了日前擬議、價值47億歐元（約新台幣1600億）的4艘Type 212CD型潛艦增購預算。

據軍聞網站《NAVAL NEWS》報導，德國國會在聖誕節前夕的最後一次委員會上，批准了價值約210億歐元的大批國防軍軍備採購請求，其中海軍項目中，增購4艘最新的Type 212CD型潛艦最引人注目；此外，德國的IDAS潛射飛彈系統預算也獲得批准，這是「潛水艦互動式防禦和攻擊系統」的新研發技術。

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德國再斥資47億歐元（約新台幣1600億）增購4艘Type 212CD型潛艦，使德國的該艦達到原訂之6艘需求量。Type 212CD潛艦是德國與挪威技術合作開發，並共同採購的新一代潛艦。（圖片擷取自蒂森克虜伯網站）

德國現已採購了2艘該型艦正在待建中，若德國後續又與蒂森克虜伯公司（Thyssenkrupp Marine Systems）簽署這4艘建造合約的話，德國海軍將會擁有原訂所需的6艘212CD型潛艦。Type 212CD潛艦是德國與挪威技術合作開發，並共同採購的新一代潛艦，在先前的採購案中德國已訂購2艘、挪威4艘，而後續德國將再籌獲4艘、挪威2艘，以取得12艘平分的訂單。

而這項添購計畫早在半個月前，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）即表態有意再斥資47億歐元（約新台幣1600億）增購4艘Type 212CD型潛艦，並向國會聲請採購預算。據德媒《明鏡週刊》（Der Spiegel）當時報導，德國國防部表示，「若沒有這額外的4艘潛艦，德國就無法滿足北約新的要求，給予北約以北更好的保護。」

至於我國首艘「海鯤號」國造潛艦目前仍等待進一步海測作業（SAT），尚未有明確進展，基於現況各黨立委在昨（19）日的預算審議中，對後續艦全案2840億元、明年度編列近20億元的預算，以「全案同意編列」主決議方式表決後為5:5票數，經民進黨籍召委王定宇裁示通過，接著將送交朝野黨團協商，研議後續年度的規劃。

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