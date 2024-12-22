烏克蘭無人機襲擊喀山 普廷誓言報復

烏克蘭週六以無人機襲擊俄國城市喀山，俄羅斯總統普廷表示將還以顏色。（法新社）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭昨（21）日以無人機襲擊俄羅斯西部城市喀山（Kazan），雖未造成任何傷亡，但俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（22）日仍誓言要對烏克蘭還以顏色。

綜合《美聯社》、《法新社》報導，普廷在一次有電視轉播的會議上說：「無論是誰，無論他們企圖破壞到什麼程度，他們自身都會面臨到數倍的毀滅，也會後悔他們打算對我們國家所作的事。」

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韃靼斯坦共和國首腦明尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）指出，他治下的首府喀山在週六上午遭到8架烏克蘭無人機攻擊，其中6架擊中民宅，1架打中了工業設施，餘下1架在河流上方被擊落。

喀山當地政府後續表示，無人機並沒有造成人員傷亡，但喀山機場一度關閉，且這個週末的所有大型集會活動也被迫取消。

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