退將高安國傳涉國安法羈押禁見 退輔會：俟判刑確定依法收繳退除金

退將高安國。他的臉書發文最後一篇停留在今年的11月16日，此後則未更新。（圖：取自高安國臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕退役中將高安國傳出疑涉國安法遭羈押禁見，退輔會今天指出，持續與法務部、國防部等相關單位保持聯繫，掌握本案最新情況；本案俟判刑確定，收到國防部退除給與審定後，立即依法辦理退除給與收繳事宜。

高安國曾受國軍栽培留美，曾任花東防衛司令部司令、陸軍第六軍團副司令等職，但他在退伍役後積極參與政治活動，活躍於兩岸退將交流活動，政治立場十分明顯，並曾在2018年成立中華民國台灣軍政府，與台灣民政府相抗衡。高安國還為成立的退將團體設計服裝，成員配戴貝雷帽參與活動，令外界印象深刻。

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高安國曾於2021年公開發表「致台灣將士」影片，呼籲「結合統派完成中國統一的神聖使命」，近日傳出在國防部軍事安全總隊及調查局共同偵辦下，以涉嫌違反國安法移送高檢署收押禁見。並傳出有多名退役軍官涉案，可能於元旦後偵結起訴。

高安國的臉書發文最後一篇停留在今年的11月16日，此後則未更新。

退輔會今天指出，有關「退役中將高安國疑涉國安法遭羈押禁見」乙情，退輔會持續與法務部、國防部等相關單位保持聯繫，掌握本案最新情況；本案俟判刑確定，收到國防部退除給與審定後，立即依法辦理退除給與收繳事宜。

退輔會賡續透過榮光雙週刊、各退伍軍人社團拜會及分區座談等時機，宣導效忠國家之決心與意志。提醒退伍袍澤及退伍軍人社團，赴陸參加活動應恪遵兩岸人民關係條例及國安法，維護國家主權與尊嚴。

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