中國殲-50匿蹤戰機亮相 性能與技術細節揭露

中國瀋陽飛機工業集團研發的第六代匿蹤戰機殲-50，於2024年12月26日首飛亮相。（圖取自中國社群網路）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國瀋陽飛機工業集團（Shenyang Aircraft Corporation, SAC）研發的第六代匿蹤戰機「殲-50」（Shenyang J-50），在2024年12月26日首度亮相。根據軍聞網站《Army Recognition》分析，這架先進戰機整合了多項尖端技術，代表著中國軍事航空能力的大幅躍進，並可能對美國在印太地區的空中優勢構成挑戰。

據分析，殲-50的設計著重於戰場生存能力，配備雙「先進作戰發動機」（Advanced Combat Engines, ACE）、後掠翼和全動式尾翼，這些設計共同提升了機動性、速度和作戰範圍。該機整合先進匿蹤技術、航空電子設備和多功能武器系統，使其能在爭議空域執行空中優勢和打擊任務，並利用其匿蹤性能降低雷達截面積（Radar Cross-Section, RCS）以躲避偵測。

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殲-50戰機的機身長度和翼展均為22公尺，採用雙發動機配置，由兩具ACE發動機提供高推力，並確保作戰裕度。其最大飛行速度可達2馬赫（約時速2469公里），作戰半徑達2200公里。全動式尾翼設計則增強飛機在高速飛行、執行高機動動作時的穩定性和操控性。

武裝方面，殲-50戰機配備4枚霹靂-15（PL-15）長程空對空飛彈、4枚霹靂-17（PL-17）先進空對空飛彈，以及一枚鷹擊-12（YJ-12）超音速反艦飛彈。霹靂-15具備主動電子掃描陣列（Active Electronically Scanned Array, AESA）雷達尋標器和雙向資料鏈，射程可達300公里。



至於霹靂-17飛彈專為打擊高價值目標設計，採用雙脈衝火箭發動機和先進的雷達迴避技術；鷹擊-12超音速反艦飛彈則專門用於打擊敵航空母艦等艦隊，其極速可達3馬赫，射程約400公里。

《Army Recognition》報導指出，殲-50戰機的問世，不免讓人將其與美國的「次世代空優計畫」（Next Generation Air Dominance, NGAD）及F-35閃電 II（F-35 Lightning II）戰機進行比較。NGAD為美軍第六代戰機發展計畫，與殲-50戰機不同，NGAD是一個系統的系統，整合有人駕駛匿蹤戰機、自主「忠誠僚機」（Loyal Wingman）無人機、先進人工智慧（AI）和自適應發動機。殲-50戰機的雙發動機配置、後掠翼和全動式尾翼，雖增強了機動性，但在匿蹤性能方面，可能略遜於NGAD預期採用的無尾翼與三角形主翼設計。

與F-35戰機相比，殲-50的機身更大、翼展更長，更注重長程任務，其作戰半徑（2200公里）明顯大於F-35（約1200公里）。雖然F-35在感測器融合和以網路為中心的作戰能力方面更為先進，但殲-50戰機更遠的航程、更大的酬載能力，使其更適合在印太等廣闊且爭議的地區執行任務。

分析指出，殲-50戰機的亮相，顯示中國正積極擴大其區域影響力，並挑戰美國在印太地區的空中優勢。殲-50預計將與中國現役的殲-20（J-20 Mighty Dragon）第五代匿蹤戰機，以擊彩虹-7（CH-7）等先進無人機協同作戰，形成多層次空中戰力。



儘管中國在匿蹤材料和航空電子設備方面已取得重大進展，但在發動機技術和人工智慧整合等領域，仍落後於美國。

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