總統過境美國禮遇規格? 林佳龍:夏威夷州長陪同時間史上最長

立法院外交及國防委員會今（2）日邀請外交部長林佳龍備詢，民眾黨立委林憶君詢問林佳龍過去一年對自己外交工作打多少分，林佳龍說，他不給自己打分數，但只能說沒有出錯，不能講做得不錯。此次總統過境美國夏威夷成效，州長陪同的時間可說是史上最長。（取自YT）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕立法院外交及國防委員會今（2）日邀請外交部長林佳龍備詢，民眾黨立委林憶君詢問林佳龍過去一年對自己外交工作打多少分，林佳龍說，他不給自己打分數，但只能說沒有出錯，不能講做得不錯。對於此次總統過境美國夏威夷成效即何，林佳龍表示：州長陪同的時間可說是史上最長。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長報告「推動『二軌外交』與『元首外交』及近期外交出訪之成效」，並備質詢。民眾黨立委林憶君首先詢問林佳龍對自己外交工作打多少分數，林佳龍說，只有他長官和人民能給他打分數，不過據他所知，外交同仁的士氣蠻高的。

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另外，林憶君關切，賴清德總統去年12月過境夏威夷，涉外人士皆稱是歷年來最高禮遇規格，但只有夏威夷州長跟檀香市長接機，出訪只有州長出席，聯邦層級的參眾議員、行政官員皆未出現，賴清德總統於夏威夷時也無法像前總統隨處走走和僑胞碰面，僑宴背板更未寫「中華民國」；賴總統與美方兩次閉門會議，一次是夏威夷智庫東西方中心，一次是與州長談緊急救難，但都沒有會後記者會，且賴總統參觀侏儸紀公園時，連州長都沒有陪同，這與一般民眾遊有何相異，她對此詢問實際禮遇規格。

林佳龍回應，此次出訪自認有受到高規格對此，他解釋，參觀侏儸紀公園時AIT等人員都有陪同，是因為它是生態保育結合影視觀光的成功案例，到夏威夷防災中心也有記者在外守候，新聞報導、照片都有，純粹內部有機敏救災設備，才沒有讓記者進去，後續都有合作；州長陪同的時間也是史上最長、關島總督更是升國旗、放國歌。因此，用單點看不準，要看整體，台美溝通做得很好。

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