舷號935「蘭陽」軍艦1月下旬除役 在台服役30年功成身退

海軍「蘭陽」軍艦（舷號935），自1995年8月4日成軍服役至今，在台服役接近30年，加上美軍服役期間計算，整體服役年限已55年之久，海軍規劃在本月下旬辦理除役。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕原為美軍諾克斯軍艦的海軍「蘭陽」軍艦（舷號935），自1995年8月4日成軍服役至今，在台服役接近30年，加上美軍服役期間計算，整體服役年限已55年之久，由於艦齡老舊，經整體評估認為全艦戰力已不符合當前作戰需求，海軍規劃在本月下旬辦理除役，「蘭陽」軍艦近年來經常擔任監控共艦侵擾的任務艦，本月除役可說是功成身退。

至於接替戰備任務的船艦，軍方人士說，近700噸的沱江級軍艦目前已有7艘服役，第二批量產的5艘預計在2026年全數下水，但其噸位相較侵擾我國海域的共艦而言太小，並不適合用來監控丶併行，而滿載排水量約3000噸的輕型巡防艦，兩艘原型艦都還在建造當中，預計2026年10月交艦，這兩個情形使得海軍在應變共艦常態侵擾動作上，艦隊的調度更形顯得吃力。

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軍方人士說，海軍新艦建造有一定的期程，若沒有一定數量丶一定噸位以上的艦艇加入任務行列，可想而預見的是，未來5年的艦隊調度狀況一樣會吃緊，除非美方同意以租借丶先租後售等方式，將部分美軍現役艦艇以「熱艦」方式移交我國，才能解決燃眉之急。

「蘭陽」軍艦近年來經常擔任監控共艦侵擾的任務艦，本月除役可說是功成身退。圖為共艦官兵持望遠鏡觀看我國軍艦監控的情形，依據照片所示，執行貼近監控共艦任務的我國軍艦，為舷號935的蘭陽號軍艦。（圖：取自新華網）

美國過去是以先租後售的方式提供8艘「諾克斯級」軍艦給台灣，我國海軍則以「濟陽級」系列為8艘軍艦命名，隸屬在海軍168艦隊。其中，我國命名為蘭陽軍艦（舷號935），在美軍服役時期的舷號為FF-1078，服役期程自1970至1994年，1994年6月30日移交給我國海軍，1995年8月4日成軍服役時命名為蘭陽軍艦，整體艦齡已達55年，在台服役約30年。

「濟陽級」艦艦齡老舊，從點火到出動耗時很久，不符合機動作戰需求，早有汰除的規劃，但因濟陽級軍艦是同時配備大型低頻聲納及拖曳聲納陣列的艦種，具有完整的反潛作戰機能，美軍也找不到具備同等機能的相等噸位艦種取代，因此除了2015年5月將舷號932濟陽軍艦丶936海陽軍艦除役之外，其餘6艘一直使用至今。

搭配「濟陽級」軍艦運用的500MD輕型反潛直升機，雖然同樣面臨汰除的考量，但因「濟陽級」軍艦能搭載的反潛直升機機型受限制，連帶讓500MD直升機也延後汰除。

國軍漢光30號演習期間，在蘇花外海實施海上實兵操演，濟陽級蘭陽軍艦發射反潛火箭射擊，對水下目標實施攻擊。（資料照）

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