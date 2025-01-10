「救災將軍」奉獻軍公職50年 嚴德發的沉穩退輔改革政策很務實

現任退輔會主委的嚴德發，過去曾擔任過國防部長、國安會秘書長及參謀總長等政軍要職，其為國家投身軍公職也已50年之久！（記者劉宇捷攝影、製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕現任國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）主任委員的嚴德發，過去擔任過國防部長、國安會秘書長及參謀總長等政軍要職，其為國家投身軍公職也已50年之久！他憑藉著過人的經歷，將任職國防部及國安會所吸取到的國際見聞，整合至退輔政策中，讓退輔會向外「開眼界」；而其謹慎且穩重的個性也獲得歷任總統的信賴。

嚴德發畢業於陸軍官校64年班，並加入裝甲兵服役，並一路順利高升裝甲兵學校校長、陸軍八軍團指揮官、陸軍參謀長、陸軍司令等職，並在擔任完最高軍職長官的參謀總長後退役。其任職軍旅期間，最一舉成名的事蹟是2009年八八風災時，時任八軍團指揮官的的嚴德發奉命指揮南部重災區的救災工作，因此被外界稱為「救災將軍」。

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生性溫和的嚴德發，面對外界相當沉穩、謹慎，辦起事來也非常認真，也因此深獲歷任總統的信賴。圖為2016年，時任參謀總長的嚴德發（右）與國防部長高廣圻（左）同框。（資料照）

生性溫和的嚴德發，面對外界相當沉穩、謹慎，辦起事來也非常認真，也因此深獲歷任總統的信賴；他在前總統蔡英文執政時期，陸續接任了國安會秘書長、國安會首席諮委及國防部部長等要職，並在賴清德總統上任後，再接任退輔會主任委員一職。從下部隊服役至今，嚴德發已在軍公職界服務長達50年之久，可謂一生為國。

嚴德發認真謹慎的個性，在接受本報專訪時表露無遺！對他而言，他的軍公職經歷讓他在接任退輔會主委一職後，能用更開闊的見聞審視各項政策與事件，並尋求新的契機與合作機會。不僅在「就醫、就養、就學、就業」各方面不斷精進外，也積極推動與國外退伍軍人團體交流合作，讓退伍軍人向外「開眼界」。

對嚴德發而言，他的軍公職經歷讓他在接任退輔會主委一職後，能用更開闊的見聞再次審視各項政策與事件，並尋求新的契機與合作機會。（記者劉宇捷攝）

他表示，因為過去曾在國防部服務，歷任過參謀總長、國防部長，後轉任國安會後擔任過諮委和國安會秘書長等國安職務，從因應兩岸情勢的變化，到如何提升國防戰力、強化國安意識；同時，也就地緣戰略如何與國際接軌有所接觸，這些職務歷練使得他獲得不少領悟，就任退輔會主委後也可以發揮。

對於未來的退輔政策，他決定從「尊嚴」、「出路」方面著手完善規劃，協助增加國防部招募志願軍人誘因，提升國防實力，另外在強化國安意識方面，則會利用各種時機，不斷提醒各個退伍軍人組織，在赴陸旅遊、探親，或從事各項民間交流活動時，需注意防範中共各項可能的滲透伎倆；至於實際如何與國外退伍軍人組織連接、促進交流、深化彼此合作，也是未來努力的方向。

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