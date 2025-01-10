「鷹式」電戰系統全速量產 美F-15E戰機生存性將看齊F-15EX

圖為一架演練施放熱焰彈的美國空軍F-15E戰機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍的重型空優戰機F-15升空逾半世紀，隨著構型精進，其作戰能力也逐步轉為空、地兼備；但相對過時的電戰防禦性能，在電子設備充斥的現代戰場也逐漸形成「破口」。因此，美國國防部除逐批汰除舊構型，也透過升級現役機來維持戰力；近日更宣布新一代的「鷹式」電戰系統獲准全速量產，未來除F-15EX，機況較佳的近百架F-15E也可獲裝，提升戰場生存性。

美國國防部美東時間6日宣布，現已授予波音公司一紙6.15億餘元合約，全速生產（FRP）F-15戰機用的「鷹式」主／被動生存預警系統（EPAWSS）；全案將由美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）承監，預計於2030年底產畢、交付。

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英國貝宜系統（BAE）開發的AN/ALQ-250「鷹式」主／被動生存預警系統功能全面，能為F-15E、F-15EX戰機提供全方位的電戰防禦能力，提高現代戰場生存性（擷自貝宜系統官方影片）

AN/ALQ-250「鷹式」為英國貝宜系統（BAE）研發的全數位化電戰系統，可與主動相位陣列雷達（AESA）連動、提供雷達預警，亦具備多頻譜的電戰反反制及主動電戰能力，其整合的AN/ALE-47「空戰反制灑撤系統」（ACDS）可比舊系統多攜帶50%的熱焰彈及干擾絲，有效提升儎台的戰場生存性。該系統不只是最新型F-15EX戰機的標準配備，也適用於現役F-15E型機，強化作戰效能。

在美方宣布該系統生產前，美國國防安全合作局（DSCA）去（2024）底宣布的南韓F-15K型機升級計畫中，就有包含這款新型的「鷹式」電戰系統；美國《空軍與太空軍》（Air & Space Forces Magazine）報導則陳述，該系統將讓F-15E、F-15EX的電戰性能媲美第五代戰機，使其從最初的四代機躋身為「四代半」（generation 4.5）等級的先進儎台。

南韓空軍將升級59架F-15K「猛擊鷹」戰機，除任務系統電腦、AN/APG-82（V）1雷達等裝備、亦包含AN/ALQ-250鷹式電戰系統，使其作戰性能媲美F-15EX。（法新社資料照）

該報導另指出，雖然美國防部本次公告未載明生產數量，但據美國空軍先前規劃，其計畫升級的99架F-15E型機可望換裝該系統，有效提升其主／被動電戰的防禦能力。

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