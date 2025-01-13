台灣有事日本有事 國防院：日本西南諸島部署趨於積極

圖中所示為日本防衛省的移動式對空雷達系統JTPS-P25。（取自日本防衛省專頁）〔記者吳哲宇／綜合報導〕自日本前首相安倍晉三喊出「台灣有事，日本有事」口號示警後，日本政府積極加強西南諸島防衛，近日國防院發布《2024印太區域安全情勢評估報告》分析，顯示日本積極增強西南諸島軍事部署，並強化離島運輸能力、日本西部軍事設施。

國防院本月8日發表《2024印太區域安全情勢評估報告》，內容以「民主選舉與地緣衝突」為主題，探討各國選舉的過程、結果及其對區域安全的影響，並從四個面向切入探討。其中，國防院國家安全研究所副研究員王尊彥，發表「日本近期西南群島防衛部署作為與民間反應」一文，剖析日本周邊防衛政策與國內民意之間關係。

報告首先指出，日本自位階最高的的《國家安全保障戰略》到《防衛白皮書》，皆明確指出日本安全環境急速惡化，威脅最鉅者為中國。

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報告列出日本2023年10月至2024年9月在西南群島防衛作為指出，日本在與那國島160人基礎的「沿岸監視隊」上，額外部署40人電戰隊，並擴大駐地範圍1.6倍，以利再增設防空部隊；沖繩本島則增設約350人的地對艦飛彈第7聯隊，並於其北東大離島，編配機動警戒管制雷達，可監視宮古海峽通過船隻。

同時，報告指出，在《國家防衛戰略》要求「根本性強化」中「遠距防衛能力」，已提前1年取得陸基型「加強型12式地對艦飛彈」與「戰斧」飛彈，並試射「島嶼防衛用高速滑空彈」，應處進攻日本離島的敵艦。

在另一種根本性強化要求的「機動展開與保護國民能力」部分，報告指出，日本今年度防衛預算申請書除規劃各建1艘中、小型運輸艦及機動舟艇交給「海上運輸群」運用，也增加民間租賃船至8艘。

在強化軍事設施方面，日本政府主要增建彈藥庫130座，以及整備28處指定機場與港口，位置多位於日本西部；強化日本國民保護措施方面，日本政府去年公布避難所建設新指引，並開辦演習。另為提高撤離效率，海上保安廳今年度預算預計建造3萬噸大型巡邏艦，可單次運輸千人。

而在民眾反應部分，雖擔心軍事設施建設可能造成的附加損害，但日本外務省去年4月公布民調顯示，有關日中關係所「應重視項目」，認為「對於侵入領海等問題應強勢因應」的受訪者最多，達58.4％，另有41.4％認為「應該確保區域與國際社會的和平與穩定」；《讀賣新聞》去年4月民調則顯示53%的民眾，對「增加防衛費用」表示「贊成」。

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