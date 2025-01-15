確保基隆級、成功級艦主機妥善 海軍27.21億買燃氣渦輪零附件

圖為海軍成功級巡防艦「班超號」（PFG2-1108），於2022年漢光38號演習期間，成功發射標準一型飛彈。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國海軍的基隆、成功以及康定級軍艦，返台成軍至今皆平均服役超過20年、進入中壽期；隨著中共軍機、艦對我襲擾頻次升高，這批軍艦的出勤時數、維保壓力也雙雙成長。為提升水面艦制海戰力，繼康定、成功艦陸續展開系統性能提升後，海軍今（15）日也公布一筆27.21億台幣的主機零附件決標案，可望強化基隆、成功級艦動力系統妥善，正常出勤捍衛海疆。

政府電子採購網今日公告指出，國防部以「艦艇燃氣渦輪主機零附件採購、技術支援與修護服務」名義，委由我國駐美軍事代表團、向美國通用航太所屬軍事系統（GE Military Systems）子部門進行採購。全案決標金額新台幣27億2180萬8800元、將從今年持續至2029年底，為期五年。該案雖未註明履約地點，但從執行機關和採購項目研判，此屬海軍基隆級、成功級艦之後勤採購案。

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國防部今日公告，今年至2029年將以「艦艇燃氣渦輪主機零附件採購、技術支援與修護服務」名義，委由駐美軍事代表團、向美國通用航太所屬子部門採購，決標金額新台幣27億2180萬8800元。（擷自政府電子採購網）

海軍現役「基隆級」驅逐艦、「成功級」巡防艦，其前身各為美國海軍退役的「紀德級」（Kidd-class）、「派里級」（Oliver Hazard Perry-class）艦，這兩型艦的動力系即為奇異航太LM2500燃氣渦輪主機（Gas turbine engine）。根據官方數據，該主機每分鐘最大轉速可達3600轉、可產生3萬3600匹軸馬力，後續改進型的發電功率、最大軸馬力亦有所提升，是一款廣獲多國採用的軍艦引擎。

美國奇異航太生產的LM2500燃氣渦輪引擎，為一款廣受多國軍艦採用的動力系統。（擷自奇異航太官方文件）

雖然艦齡偏高，但上述軍艦在中共去（2024）年加大灰色地帶襲擾、實施「聯合利劍」系列軍演期間，皆在第一時間出動緊盯共艦動態；而在輕型巡防艦、新一代飛彈巡防艦等水面儎台尚未成軍服役前，這批現役軍艦也自然會續留第一線，其後勤採購需求也應運而生。

採用成功級艦同款動力系統的「基隆級」驅逐艦，也將在該後勤採購案中受益，續固海防第一線。（中華民國海軍艦隊官方Facebook）

此外，海軍現除進行康定級艦載雷達、防空飛彈系統升級，同時也規劃為成功級艦做性能提升，計畫將優先更新戰系及搭載標準防空飛彈的雙臂發射架；不過，未來是否換裝中科院的「華陽」垂發系統，仍待軍方內部定奪。

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