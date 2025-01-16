台灣先乾瞪眼...美同意再售日本AGM-158B飛彈 自衛隊攻擊力破千里

美國國防安全合作局（DSCA）昨（15）日就宣布，同意再出售日本16枚AGM-158B增程型的聯合空對面遙攻飛彈 （JASSM-ER，圖中翼下帶黃線者），總價3900萬美元。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕共軍軍事行動近年持續在印太擴張，日本也在盟友美國的軍售支援下強化航空自衛隊武裝，提升第一島鏈防禦；對此，美國國防安全合作局（DSCA）近日便宣布出售16枚AGM-158B飛彈給日本，也是該國繼前（2023）年8月再買同型彈。當日本籌獲該彈達66枚之際，我國軍購同型彈的風聲反而沒有下落，只能在旁暫時「乾瞪眼」，另闢他徑提升制空戰力。

美國國防安全合作局（DSCA）美東時間昨（15）日公告，現已同意向日本出售16枚AGM-158B/B-2「聯合空對面遙攻飛彈增程型」 （JASSM-ER），連帶數量不等的訓練彈（DATM）、抗干擾全球導航接收器（JAGR），及相關支援設備和零備件，全案總金額達3900萬美元（約新台幣12.69億元）。

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日本航空自衛隊近年持續獲美認可，點滿「攻擊力」技能，讓自衛隊具初步武裝能力；兩次軍售案，日本航空自衛隊總計共將擁有多達66枚的AGB-158B飛彈。圖為美軍檢查實彈畫面。（圖片擷取自DVIDS）

該公告指出，本次軍售項目不侷限適用於F-15J、F-35A/B戰機，強化日本應對當前和未來威脅的能力，但不會改變購買國所在地區的軍事平衡。

DSCA公告指出，新的遠程打擊系統將交由日本航空自衛隊（JASDF）的戰鬥機使用，但不會只侷限於F-15J及F-35A/B。圖為美軍F-15E戰機於機腹下掛載一枚AGM-158B。（圖片擷取自DVIDS）

本次軍售是美方第二度向日本出售AGM-158B飛彈，此前，該國是在2023年8月首度獲美同意、以1.04億美元（約新台幣33.86億元）採購50枚同型彈；若將兩次軍售項目數量加總，日本空自屆時將有66枚先進的防區外攻擊武器，有效提升其長程精準打擊能力。至於我國先前傳出有意向美爭取採購這款飛彈，但目前尚未獲美方進一步消息，使得軍方只得先保留採購款項，看著日本的武器庫「流口水」。

台灣日前雖傳出有意向美爭取採購AGM-158飛彈，但尚未獲得美方正面回應。圖為F-16戰機投放AGM-158B（JASSM-ER）飛彈瞬間。（圖片擷取自DVIDS）

AGM-158B陸攻飛彈為基於AGM-158A型彈的性能提升版，射程從起初的370公里一舉突破1000公里；該系列飛彈另有反艦專武的AGM-158C飛彈、極限射程版的AGM-158XR等。這款巡弋飛彈與我國採購的AGM-154C滑翔炸彈相比多出一具渦輪發動機，使其射程能再向上提升。

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