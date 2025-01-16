講武堂》李冠成：台灣應如何透過戰略溝通強化民眾的威脅感知

圖為陸軍裝甲586旅車隊去（2024）年在「長泰19號」旅對抗操演期間，於彰化縣竹塘鄉街頭停歇，與一旁通勤民眾形成明顯對比。（本報資料照，記者陳冠備攝）

李冠成（國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

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根據國防安全研究院近日公布的民意調查結果，台灣民眾對威脅的認知水準令人憂心。調查顯示，中共雖然頻繁進行軍事演習並不斷加大對台灣的脅迫力度，但仍有近半數受訪者對此「無感」，逾半數受訪者不認為中共五年內會武力犯台。這一現象不僅凸顯民眾對安全議題認識上的落差，更反映出台灣在戰略溝通與威脅感知塑造方面的不足。面對當前區域安全局勢日益緊張的挑戰，如何有效運用戰略溝通來提升全民對威脅的認知，已成為刻不容緩的重要課題。為此，本文將提出幾點具體建議。

提高中共灰色地帶與軍事行動的透明度

國防部目前會每日發布台海共軍機、艦動態，讓外界、社會大眾了解當前敵情威脅。圖為國防部2025年1月15日公布的示意圖。（國防部提供）

目前台灣民眾對中共灰色地帶行動與軍事威脅的理解仍顯不足。儘管國防部每天公開即時軍事動態，但根據國防安全研究院的調查，當受訪者被問及中共軍機一整年入侵台灣防空識別區（ADIZ）的架次時，回答正確率僅約26%，且有近三分之一的受訪者選擇「不知道」。這凸顯資訊傳遞的效果仍有強化空間，尤其是在如何讓公眾更清楚地理解威脅方面。

例如，可以運用地圖與數據視化技術，直觀展示中共軍機入侵台灣ADIZ的路徑、架次及範圍，幫助民眾認識行動的頻率與規模。特別是跨年度數據分析，能揭示中共行動模式的變化，例如從單機騷擾逐漸演變為多機編隊跨越海峽中線，甚至包括夜間飛行與跨戰區、軍種的協同任務等，這些都可展示中共在戰術層面的升級與心理壓迫的意圖。

透過具象化呈現，民眾能更清楚地認識威脅的演進及其對台灣防衛壓力的影響。這種呈現方式，一方面有助於縮短民眾與威脅之間的心理距離，強化對中共行動帶來的挑戰的感知，另一方面也能促進全民對威脅的真實性與潛在影響的深刻理解。

跨平台整合建構中共威脅的完整樣貌

圖為國防部2024年10月於例行記者會期間，公布的解放軍「聯合利劍-2024B」軍演動態統整。（國防部提供）

中共對台灣的威脅已不僅限於軍事行動，而是涵蓋了多層面的滲透與挑釁，包括統戰活動、網路攻擊、破壞海纜、海警船和海監測量船的入侵水域等多樣化手段。儘管政府各部會與媒體持續揭露相關訊息，但這些資訊往往過於零散或片段，缺乏全局視角與系統整合，導致民眾不易理解中共威脅的全貌。

為應對此挑戰，必須將各種威脅訊息進行跨平台的整合與傳播。例如，將不同部門所掌握的資料，從國安單位的統戰監測、國防部的軍事動態，到海委會針對海洋權益執法的記錄，進行系統性匯集與分析，並透過集中化的威脅評估機制，將這些資料轉化為一個連貫且易於理解的敘事框架。這種整合不僅能呈現中共威脅的多樣性，也能讓民眾看到各類威脅之間的關聯性及整體影響，從而增強對威脅的感知。

此外，跨平台整合還應包括媒體的參與，讓揭露的威脅訊息更加可及且具影響力。例如，透過社群媒體、新聞報導與官方網站的協同運作，將威脅資訊以多樣化的形式呈現，針對不同受眾需求設計專屬內容。這不僅有助於提高訊息的普及率，也能避免片段化資訊引發的誤解或忽視，進一步讓民眾了解中共威脅的完整圖像。

跨平台整合的目的，不僅在於揭露威脅的全貌，更是為了讓全民具備共同的憂患意識，從而凝聚對抗挑戰的社會力量。在當前安全情勢日益複雜的背景下，全面且清晰的威脅訊息傳播，能幫助民眾建立對中共威脅的認識，並增強對長期挑戰的應對能力。

連結威脅與民眾的日常生活

圖為主張「一國兩制」的中華統一促進黨，2017年於台北車站周邊舉辦大遊行，呼應中共十一國慶；照片中可見遊行隊伍穿中國五星旗上衣、手持五星旗上街。（本報資料照，記者羅沛德攝）

威脅的認知往往取決於其與日常生活的連結程度。對多數民眾而言，中共的威脅常被視為遠離現實生活的抽象議題，無論是軍事演習、統戰活動還是人員滲透，似乎都與個人經驗相距甚遠。要打破這種認知隔閡，關鍵在於將國家安全與民眾的日常生活建立直接的聯繫，讓威脅不再停留於新聞報導的層面，而是成為能切實感知的現實。

中共的統戰活動經常通過文化交流、社群媒體或基層組織滲透台灣社會，試圖影響民眾的認知與情感。這些行動雖然表面看似無害，但當其隱藏的目標與操作方式被揭露後，將有助於提升民眾對統戰行動的警覺。同樣，中共的網路攻擊雖然不易被一般民眾直接感知，但一旦針對交通、能源或醫療等民生基礎設施展開攻擊，其影響將迅速波及日常生活。這些威脅如果能通過模擬或案例的形式加以具象化，並結合威脅背後意圖的分析解讀，將更能喚起民眾的重視。

與此同時，漁業權益與海上安全問題也與民眾生活息息相關。中共海警船與海監測量船頻繁進入台灣周遭水域，不僅對漁民生計構成直接威脅，還損害台灣的海洋權益。通過揭露這些行動的真實影響，如漁船經濟損失或作業風險增加，能讓民眾更直觀地理解這些威脅的切身性與迫切性，進而將國家安全議題融入日常考量之中。

將威脅與民眾的日常生活連結的目的，並非為了製造社會恐慌，而是要讓每個人更清楚地理解國家安全與個體福祉的緊密關係。這種連結並非在於渲染危機，而是透過理性且有條理的資訊傳遞，幫助民眾辨識威脅的真實性與潛在影響。當民眾能以清晰且具體的方式感知這些威脅時，不僅有助於提升個人的安全意識，也能促進社會對國防政策的支持與共識。

在此基礎上，建立全民對威脅的理性認知有助於避免過度恐慌或冷漠旁觀的極端情緒。取而代之的是，引導社會形成面對威脅的團結力量，為台灣在應對複雜安全挑戰時，奠定堅實且具有韌性的防禦基礎。

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