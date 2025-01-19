烏俄戰爭難止！川普想促和 雙方卻為談判籌碼持續交火

2024年6月24日，在烏克蘭東部頓內茨克地區的前線，烏克蘭第43砲兵旅的士兵操作一門架於履帶式載具上的榴彈砲，向俄羅斯陣地開火射擊。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普承諾迅速解決烏俄戰爭，但在他準備於20日就職之際，和平仍遙不可及。烏克蘭與俄羅斯持續在戰場上交鋒，以奠定未來談判中的優勢地位，這場長達三年的衝突仍無停火跡象。

2017年7月7日，在德國漢堡（Hamburg）舉行的 G20 高峰會上，美國總統川普與俄羅斯總統普廷會面。（美聯社）

《美聯社》報導，在過去一年中，俄羅斯軍隊穩步推進，試圖全面控制其非法併吞的烏克蘭東部與南部四地區，並加強飛彈與無人機攻擊，以摧毀烏克蘭能源與關鍵基礎設施。同時，烏克蘭也展開反擊，不僅擴大對俄羅斯庫斯克地區的行動，還對俄方石油設施及戰爭相關目標發起攻擊。雙方的強硬立場使得談判妥協幾無可能。

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川普曾表示能在24小時內解決戰爭，但最近改口稱希望能於六個月內促成和平，其烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）則樂觀地預測可於100天內達成協議。然而，俄羅斯總統普廷明確要求和平協議須承認俄軍控制的領土，並要求烏克蘭放棄加入北約的意圖。此外，莫斯科還希望西方解除對俄的經濟制裁。

雖然龐大的軍費支出使俄羅斯去年經濟增長近4%，但盧布貶值與勞動力短缺卻推升通膨，對國內經濟構成威脅。美國總統拜登進一步擴大對俄能源部門的制裁，加重俄方壓力。另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基則軟化了其和平方案，不再堅持俄軍全面撤退作為談判條件，但強調任何協議必須包含來自美國與西方盟友的安全保證。

澤倫斯基強調，僅達成臨時停火無助於真正的和平，反而可能讓俄羅斯藉機補充軍火。普廷同樣反對停火，認為任何中斷只會讓烏克蘭有更多時間獲得補給與支援。分析人士認為，俄方可能希望在川普推動解決方案前，盡可能擴大其控制範圍。

目前俄羅斯控制了烏克蘭約五分之一的領土，包括2014年併吞的克里米亞半島。雙方軍事行動頻繁，和平協議的達成仍面臨重重阻礙。

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