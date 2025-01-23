日本宣布採購V-BAT垂直起降無人機 我國海軍也有意建案跟單

投入俄烏戰場的V-BAT無人機，且已成功打擊多處俄軍飛彈系統陣地。（Shield AI官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防科技公司「Shield AI」日前宣布，日本防衛省將正式採購旗下的V-BAT無人飛行載具，將成為日本海上自衛隊（JMSDF）編制內首款擔負情監偵任務（ISR）的無人飛行載具，面對日益嚴峻的印太局勢變化，該儎台將與現役水面艦整合，強化該國在區域內戰備的態勢感知。與此同時，海軍內部現也傳出已啟動同型機的建案採購程序，爭取排入明年度的國防預算中，強化與砲兵、飛彈部隊的聯合作戰效能。

Shield AI公司指出，該無人機在情監偵任務上具有相當的戰略效益，也可擔負搜救、海上攔截等多重任務；日本作為印太的重要盟友，在區域安全裡扮演著重要角色，透過採購V-BAT無人機，將使其海上情監偵執行地更加綿密，有效保護旗下的高價值資產。

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一架V-BAT無人機去（2024）年3月於太平洋東岸，自美軍陸戰隊的「哈珀斯．費里號」船塢登陸艦（LSD 49）上垂直起飛。（美軍DVIDS網站）

V-BAT是一款單引擎、採涵道風扇（Ducted fan）設計，可執行垂直起降（VTOL）的空中無人機，根據製造商官方數據，該機具25磅（約11.33公斤）的酬載能力、最大升限2萬呎（6096公尺），垂直起飛後從僅需15秒就能從懸停轉換至飛行狀態（Hover-To-Flight Transition），場地要求低，對於野戰任務有相當助益。

在日本拍板採購前，不只已由美國海軍執行過艦上發射測試；更接受過烏克蘭地面部隊實戰測試，成功打擊多處俄軍防空飛彈陣地。這款無人機即便在艦載、天候不佳，甚至受到電戰干擾的惡劣環境中，仍能保持運作並執行任務，成為它自身性能的例證。

美國國防科技公司Shield AI研製的「V-BAT」垂直起降無人機。（Shield AI官網）

與此同時，海軍內部傳出，經過整年度評估與隨艦測試，加上其在俄烏戰場的表現，現已啟動V-BAT無人機的建案採購程序，爭取排入明（2026）年度國防預算中；若軍方未來順利採購該型機，其目標情資將提供給砲兵、飛彈系統使用，有效強化海軍協同作戰、精準打擊能量。

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