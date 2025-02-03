花4年改裝 英23型巡防艦「薩瑟蘭號」搭載新飛彈再戰10年

英國皇家海軍「23型」巡防艦薩瑟蘭號（HMS Sutherland）完成改裝。（取自英國皇家海軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國正在更新各式軍艦強化海上戰力，英國皇家海軍1日表示，「23型」巡防艦薩瑟蘭號（HMS Sutherland）經過將近4年的改裝、升級後，近期啟動試航與訓練工作，這艘軍艦採用新款的「海上攔截者」防空飛彈、新型艦艏聲納系統，可望服役至2030年代中期，在更先進的「26型」、「31型」巡防艦服役前，繼續堅守崗位。

英國皇家海軍1日表示，薩瑟蘭號巡防艦經過了將近4年的大幅度整修、改裝，近期已重返大海試航、訓練，若一切順利，將重返英國皇家海軍行列，執行北大西洋反潛等各項任務。英國皇家海軍現有8艘「23型」巡防艦，薩瑟蘭號是最後一艘完成升級的同級艦。

英國皇家海軍表示，薩瑟蘭號巡防艦的升級工作，包括全面性的結構檢查、動力系統檢修。值得注意的是，薩瑟蘭號巡防艦的防空與反潛能力獲得顯著提升，除了艦艏聲納升級為2150型（Type 2150），還配備「海上攔截者」（Sea Ceptor）防空飛彈，這型飛彈的射程達25公里，比起原有的「海狼」（Sea Wolf）飛彈的10公里射程遠得多。

請繼續往下閱讀...

英國「23型」巡防艦已換裝「海上攔截者」（Sea Ceptor）防空飛彈。（歐新社，MBDA提供）英國皇家海軍1989年至2002年間獲得16艘「23型」巡防艦，與6艘「45型」驅逐艦一同扛起英軍水面艦主力角色，不過，隨著該型艦日益老化，英國皇家海軍已退役5艘、3艘轉賣給智利，剩餘8艘將服役至2030年代中期，由更先進的「26型」、「31型」巡防艦接手任務。

根據英軍公開資訊，「23型」巡防艦滿載排水量約4900噸，藉由垂直發射系統搭載32枚防空飛彈、另有8枚「魚叉」反艦飛彈、2座反潛魚雷發射器，整體性能相當均衡。英國皇家海軍「23型」巡防艦。（路透社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法