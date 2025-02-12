限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
獨家》共艦現蹤東北角海域 疑施放拖曳式聲納
中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦未停止襲擾我國海空域，近期更出現大量中國權宜輪出現在我國海纜區，而今天共艦更出現誇張行徑，在東北角海域出沒後，疑施放拖曳式聲納，我海軍在旁跟監。
軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，今日下午16:00時許，我們團隊在東北海域目擊中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納，我海軍成功級艦在旁跟監。
請繼續往下閱讀...
粉專呼籲，台灣周邊安全危害不只來自空中、海上，而台灣內部未能一致對外，包括造艦的預算、人員裝備的預算，可能已被砍的亂七八糟。呼籲「國會諸公」放台灣人一條生路，海巡、國軍需要更充足防禦裝備「備戰於未然」。
中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）