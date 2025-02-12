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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》共艦現蹤東北角海域 疑施放拖曳式聲納

2025/02/12 17:57

中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦未停止襲擾我國海空域，近期更出現大量中國權宜輪出現在我國海纜區，而今天共艦更出現誇張行徑，在東北角海域出沒後，疑施放拖曳式聲納，我海軍在旁跟監。

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，今日下午16:00時許，我們團隊在東北海域目擊中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納，我海軍成功級艦在旁跟監。

粉專呼籲，台灣周邊安全危害不只來自空中、海上，而台灣內部未能一致對外，包括造艦的預算、人員裝備的預算，可能已被砍的亂七八糟。呼籲「國會諸公」放台灣人一條生路，海巡、國軍需要更充足防禦裝備「備戰於未然」。

中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）中共164艦（052D型飛彈驅逐艦桂林號）向南航行，未進入鄰接區，疑似施放拖曳式聲納。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

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