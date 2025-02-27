釘上「金龍徽章」 卓佳玟成海軍水械專長班第二位完訓女學員

原為電信專長的卓佳玟下士，昨（26）日正式通過海軍水下作業大隊「水械專長班115期」訓練，並由108期完訓的任婕中士，親自授釘代表性的「金龍徽章」。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕海軍昨（26）日舉辦水下作業大隊「水械專長班115期」結訓典禮，全體學員歷經13周嚴訓，最終在結訓日徒手下潛取得「金龍徽章」，完成最終任務。值得一提的是，隸屬該期班隊的卓佳玟下士，是本次結訓典禮中的唯一女學員，也該專長班歷來第二位結訓的女性成員。他完成最終任務後，便由「前輩」任婕中士授釘金龍徽章，實現薪火相傳。

海軍192艦隊水下作業大隊昨日實施「水械專長班第115期」結訓總驗收，學員歷經13周嚴格訓練，無懼困難挺進最終日任務。結訓當天，學員大清早就起身行動，先是徒手游泳2公里，上岸後，隊員們合力「肩扛膠舟」行軍前進，接續11公里慢跑前往桃子園沙灘，接受綜合戰技訓練；到了下午，學員們受命下潛7公尺、取出箱盒裡的「金龍徽章」，展現自身水性和任務執行能力，完成最終試煉。

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水械專長班115期學員日出前就展開2公里徒手游泳。（取自軍聞社）上岸後，水械專長班115期學員合力完成「膠舟行軍」。（取自軍聞社）水械專長班115期學員於桃子園沙灘展開「綜合戰技訓練」。（取自青年日報）昨日在桃子園沙灘一同接受水械專長班「綜合戰技訓練」的卓佳玟下士。（取自青年日報）海軍水械專長班最終任務，要下潛7公尺親手取回象徵完訓的「金龍徽章」。（取自青年日報）

完成任務後，水下作業大隊大隊長陳上校偕同各級幹部，將「金龍徽章」一一釘至115期學員胸前，象徵正式成為專業的水下作業人員，未來將扛起海軍水下作業、港口維護與水下搜救任務的重擔，為守護海疆盡一份心力；不過，在這期班隊中，卓佳玟下士是繼108期任婕中士後，第二位通過此專長班考驗的女性士官，而任婕也以前輩身分受邀出席並為她親自授章，實現「薪火相傳」。

卓佳玟接受軍媒專訪時說道，她之所以主動報名水械專長班，主要是自己有接觸自由潛水、加上不喜歡坐辦公室，因此想在30歲前把握機會證明自己。受訓期間，卓佳玟體認到自由潛水與水下作業專業間，在訓練強度和標準上差別相當大；她特別提及「水肺綜合科目」這關，直言背上氣瓶的負重踩水訓練超困難，雖然困難但值得。卓佳玟也說，雖然體能不比男性學員，但她不斷鼓舞自己，才得以完訓。

卓佳玟曾接觸過自由潛水，但報名海軍水械專長班訓練後才知道兩者差異甚大；過去是電信下士的她，很高興能在30歲前證明自己，找到她真正想要做的事情。（取自軍聞社）

水械專長班的所有訓練內容，都是高度專業的設計導向，從體能訓練、裝備操作、水下作業技術，以及應變能力等多方面考驗，藉以培養專精的水下作業人員，通過該專長班的訓練人員者即具高風險水下任務的執行能力，為國軍水下作業戰力注入新血，確保海軍執行任務時能夠無懈可擊。

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