劍指中國？日護衛艦史上首次獨自穿越台海

日本海上自衛隊護衛艦秋月號於今年2月穿越台灣海峽，這是首次有日艦獨自通過台海。（圖擷自海自官網）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本多名知情官員透露，海上自衛隊護衛艦秋月號（あきづき），於今年2月5日由北向南穿越台灣海峽，與美國、澳洲、菲律賓在南海舉行聯合軍演，這是首次有日本軍艦獨自穿越台海。

據《產經新聞》報導，去年9月岸田文雄首相時期，首次派出日艦通過台海．當時由海上自衛隊護衛艦「漣（さざなみ）」和澳洲、紐西蘭軍艦同行，至於今年2月的秋月號則是在沒有他國軍艦陪同下獨自穿越，目的是為了遏止在東海、南海擴大軍事威脅的中國。

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據了解，中國去年12月在沖繩島、宮古島之間派出3艘軍艦和3艘海警船，並且在釣魚台海域派遣4艘配備火炮的海警船，不斷發出挑釁訊號。對此，日本首相石破茂批准秋月號穿越台海，藉此回應中國。

台灣海峽被美國等多個國家認為是國際水域，應確保船隻的航行自由，過去由於擔憂可能遭到中國強烈反對，日本並未派遣海上自衛隊船艦穿越台海，不過，在中國與台灣軍事緊張局勢加劇的情況下，日方的立場已然轉變並積極響應航行自由。

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