對美關係仍可挽救 澤倫斯基：美國不會幫助普廷

澤倫斯基表示，他相信自己可以挽救與川普之間的關係，但會談需要繼續閉門進行。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮公開爭執，引發世界關注。澤倫斯基2日在英國倫敦出席歐洲領導人高峰會後表示，他相信自己可以挽救與川普之間的關係，但會談需要繼續閉門進行。

根據《路透》報導，澤倫斯基認為，美國不會停止對烏克蘭的援助，因為美國作為「文明世界的領袖」，他們不會願意幫助俄羅斯總統普廷。不過，澤倫斯基也提到，他仍舊準備好應對可能出現的挑戰。

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至於如何「挽救」美國與烏克蘭之間的關係，澤倫斯基表示：「我們的關係會繼續下去，我想在完全公開的狀況下討論這些事並不正確。對於美烏作為夥伴來說，我不認為發生這種事帶來了什麼積極或額外影響。」澤倫斯基也提到，他仍然準備與美國簽署礦產協議，相信美國方面也會做好準備。

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