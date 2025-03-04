南韓議員訪烏探視北韓戰俘 稱1士兵有意「投奔南韓」

南韓國會議員庾龍源4日在記者會中，公開了其赴烏克蘭與2名北韓戰俘面談的錄音。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨「國民力量」黨籍議員庾龍源4日在國會記者會中，公開了其訪問烏克蘭時，與2名北韓戰俘面談的錄音。錄音內容顯示，被俘北韓士兵李某有意「投奔南韓」。

據《韓聯社》報導，李某說，為了日後能夠見到父母而想投奔南韓。他還問及，「去南韓後，是否能再次接受手術？」李某下顎因嚴重槍傷，導致說話時無法準確發音。

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李某還說，「若能去南韓，我能如自己所想的那樣生活嗎？比如有自己的家，組成自己的家庭。」

庾龍源也詢問另1名戰俘白某，「是否有投誠意願」，白某稱「還要再一步考慮」。

被問及「若被烏軍俘獲，北韓（士兵）是否會選擇自爆」，白某表示，並沒有接受相關教育，只是覺得被俘本身就是對祖國的背叛，所以他們會主動選擇自爆。他透露，受傷倒地的當下，也攜帶了用於自爆的手榴彈。

上月23日至26日，庾龍源接受烏克蘭議會和雅爾達歐洲戰略（Yalta European Strategy，YES）的邀請訪烏。期間他分別見到了北韓戰俘李某與白某，並與他們交談了1小時10分鐘左右。

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