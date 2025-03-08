強化反制新興威脅 荷空軍F-35A戰機外掛AIM-9X飛彈訓練反無人機

荷蘭國防部5日表示，為強化應對空中無人機的新興威脅，該國與愛沙尼亞合作，在波羅的海空域共同實施反無人機訓練，以外掛的AIM-9X空對空飛彈進行實彈演習。提升打擊能力。（荷蘭國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕荷蘭皇家空軍（RNLAF）去（2024）年底派遣4架F-35A戰機進駐愛沙尼亞，在波羅的海執行四個月的空巡暨快反警戒（QRA）任務；荷蘭國防部表示，這批五代機日前在該國協助下，於波海上空實施反無人機訓練，以外掛的AIM-9X飛彈擊落無人機，強化應對新型戰場威脅，有效確保國家領空及區域安全。

荷蘭國防部表示，本次任務由荷蘭、愛沙尼亞兩國共同執行，透過愛國安排的無人靶機，提供給荷蘭F-35A戰機飛行員進行訓練；隨著空中無人機在戰場的威脅性日增，這類「實彈訓練」的重要性日益提升；而俄軍近日發動飛彈與無人機的大規模襲擊，也連帶觸發荷蘭的F-35戰機前往波蘭邊境巡邏，守護領空安全。

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烏克蘭能源部長加盧先科（Valerievich Galushchenko）昨（7）日透露，俄軍近日持續以大規模的飛彈和無人機，對該國境內能源設施發動襲擊，更觸動駐波蘭的F-35A戰機，緊急升空實施警戒。（烏克蘭能源部長加盧先科官方Facebook）

從荷蘭皇家空軍照片可見，其派駐愛沙尼亞的F-35A戰機，是以外掛的AIM-9X短程空對空飛彈實施反無人機訓練；這也是烏克蘭空軍F-16A/B戰機現役空優武裝。

現駐愛沙尼亞阿馬里空軍基地（Ämari air base）的四架荷蘭F-35A戰機，預計本（3）月底結束在當地的空巡暨快反警戒任務。（荷蘭皇家空軍官方Facebook）

荷蘭空軍的F-35A戰機是從去年12月起，便進駐愛沙尼亞的阿馬里空軍基地（Ämari air base），展開4個月的空域監視暨「快速反應警戒」任務；荷蘭國防部當時在官方社群發文˙指稱，該空巡任務旨在強化對俄羅斯戰略嚇阻，確保北約東翼的局勢穩定。

荷蘭國防部指出，這四架F-35A戰機至今已在愛沙尼亞境內緊急出動10次，合計辨識並攔截了18架俄國軍機動態。

今（2025）年初遭荷蘭F-35A戰機攔截的俄軍「圖-22M」（Tu-22M）超音速戰略轟炸機。（荷蘭皇家空軍官方Facebook）

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