光纖無人機扭轉戰局 俄軍在庫斯克大捷

一架透過光纖電纜控制的烏克蘭無人機。俄羅斯採用此技術的無人機似乎是俄軍在庫斯克（Kursk）行動中的致勝關鍵因素。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在庫斯克（Kursk）地區的驚人勝利，成為近期軍事焦點。富比士雜誌（Forbes）報導，軍事部落客「俄羅斯工程師」（Russian Engineer）分析，俄軍借鑒烏克蘭戰術，集中無人機火力，特別是新型光纖無人機，成功切斷烏軍補給線，迫使對方撤退。這場戰役被視為無人機戰術的革命性突破。

2024年8月，烏克蘭發動「閃電戰」（Blitzkrieg），一度佔領約1295平方公里俄羅斯領土。然而，數月僵持後，俄軍在短短數天內幾乎收復所有失，。關鍵在於無人機的創新運用。不同於1930年代以裝甲部隊貫穿敵線的閃電戰，現代戰場仰賴電子戰與無人機的協同作戰。烏軍最初透過無線電偵測俄軍無人機頻率，以電子戰干擾清空俄方偵察機，再派FPV無人機群精準打擊，為地面推進開路。

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俄軍則迅速反制，投入大量無人機穩住戰線，尤其是光纖無人機。這款無人機透過光纖電纜控制，不受電子干擾，破解了烏軍的優勢。戰況一度陷入僵局，宛如「無人機版的第一次世界大戰」。然而，俄軍最終憑藉無人機扭轉局面。

「俄羅斯工程師」指出，俄軍在庫斯克集結經驗豐富的無人機操作員，配備光纖無人機，專攻烏軍後勤。這些無人機不直接轟炸前線，而是摧毀運送燃料、彈藥與糧食的車輛，阻斷部隊輪換與傷員撤離，將烏軍前線孤立。

他在Telegram頻道上寫道：「俄軍掌握了現代條件下的『隔離戰場』戰術。」補給斷絕後，烏軍只能棄守撤退。

俄軍攻擊影片顯示，他們使用「伏擊無人機」潛伏路旁，待車輛靠近時發動突襲。烏軍排長向《紐約時報》透露，前線車輛全毀，無人機日夜追擊，彈藥幾乎耗盡。烏克蘭分析師弗萊許（Serhii Flash）也指出，俄軍在庫斯克部署精銳無人機部隊，癱瘓烏軍後勤，「沒有後勤，軍隊難以持久。」

這場勝利還得益於其他因素，包括北韓精銳部隊的支援，以及美國情報協助的減少。但「俄羅斯工程師」強調，無人機從量變到質變才是勝負手。他認為，庫斯克戰役標誌著機動作戰的回歸：「無人機先製造僵局，如今又打破僵局。」

烏克蘭已開始沿補給線構築防護網隧道，試圖抵禦無人機威脅。與此同時，俄羅斯加緊量產光纖無人機，為下一波攻勢儲備力量。無人機戰爭或將進入全新階段。

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