獨家》國軍展延F-16V飛行員赴美受訓合約 延長20個月增編近40億元

國軍已與美國延長F-16V戰機赴美接受專精訓的合約。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍派出十餘架F-16V戰機丶飛行員輪流赴美接受專精訓練已行之有年，根據政府採購網今（19）日公布決標資訊，國軍已與美國政府延長「F-16型機後續訓練」案，將期限自去年12月31日展延至明年9月15日，全案金額也自95.6億餘元增至135.3億餘元，確保我國現役139架F-16V block20戰機，以及待交付的66架F-16V block70戰機、人員戰力不墜。

我國1997年透過對美軍購方式獲得150架F-16 block 20戰機（現存139架）之後，輪流派出10餘架戰機、人員前往美國，接受美軍第21中隊（21st FS）專精訓練。美軍第21中隊原駐紮於亞利桑那州的路克基地，現已移師同一州的莫里斯空軍國民兵基地。

我國F-16V戰機開啟後燃器起飛。（資料照）為使F-16戰機訓練能量不墜，國軍與美國政府定期簽署訓練合約，根據政府採購網今日發布決標公告，我國空軍委託駐美軍事代表團就「F-16型機後續訓練」案，與美國在台協會（AIT）延長合約。這項訓練案原本於2019年12月決標，自2019年11月20日執行至去年12月31日，總金額為95億6490萬2175元，但現已延長至明年9月15日，總金額增至135億3672萬0481元。

除了現役139架F-16V block 20戰機，空軍透過2472億餘元特別預算向美國採購66架更先進的F-16V block70戰機，預計明年底全數交機，首架戰機將於近期出廠，國防部規劃由副部長、空軍副參謀長赴美參加典禮。預料這批新銳戰機與飛官將跟隨「前輩」腳步，輪流在美國接受專精訓練。

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我國空軍赴美受訓的F-16戰機曾於2020年，與美國空軍、新加坡空軍F-16戰機飛越鳳凰城，向醫護人員致敬。（取自美軍路克基地臉書）我國空軍在美軍第21中隊受訓的F-16戰機，除了在基地內接受各項訓練，也會隨著美軍一同「出任務」。新冠肺炎疫情於2020年爆發之時，我國F-16戰機曾隨其他駐紮於路克基地的美軍戰機，一同飛越鳳凰城向醫護人員致敬；前空軍副司令范大維去年接受本報專訪時也透露，我國赴美受訓飛官曾參加「紅旗操演」，2天內射擊的彈藥數，與我國戰備彈藥儲備量相當。

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