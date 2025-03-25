以色列「鐵穹」再進化！強化攔截無人機、巡弋飛彈效能

以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。以色列國防部公布的影片顯示，「鐵穹」系統已完成升級，能更有效地攔截無人機和巡弋飛彈等新興威脅。（圖：以色列國防部）





〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Army Recognition」報導，為反制日益升高的無人機與巡弋飛彈威脅，以色列國防部於3月21日宣布，已完成「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的升級。此前，哈瑪斯（Hamas）才向以色列中部發射火箭彈，這是自2024年10月7日以來的首次同類攻擊。以色列國防部表示，此次升級旨在提升「鐵穹」對現有威脅的攔截效能，同時為未來挑戰做好準備。

本次升級由以色列國防研究與發展局（DDR&D）與先拉斐爾進防禦系統公司合作主導，並參考了實戰經驗，特別是針對真主黨和葉門胡塞組織（Houthis）等團體日益頻繁使用的爆裂物無人機。這些無人機體積小、飛行高度低，雷達訊號弱、速度慢，難以偵測。透過整合先進的偵測和攔截技術，「鐵穹」系統能更有效地反制這些新興威脅。

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由拉斐爾公司研發製造的「鐵穹」，設計用於攔截短程火箭、155公厘砲彈和迫擊砲彈，作戰範圍為5至70公里，並可在各種天候條件下執行任務。系統整合了偵測追蹤雷達、作戰管理與武器控制系統，以及配備攔截飛彈的發射單元，其模組化設計可快速部署，保護關鍵基礎設施、城市及移動中的軍事單位。

「鐵穹」系統採用埃爾塔系統公司（Elta Systems）開發的EL/M-2084雷達，可偵測來襲目標、追蹤其軌跡，並判斷可能的落點。先進演算法會評估是否需要攔截，優先處理直接威脅，並保留攔截彈以反制更關鍵的目標。一旦確認威脅，數據將傳輸至以色列軟體公司mPrest Systems開發的作戰管理系統，該系統會即時評估戰術情況，並在必要時授權發射攔截彈。

「鐵穹」的攔截核心是「塔米爾」（Tamir）飛彈，這款攔截彈配備光電感測器和雷達導引頭，能調整飛行軌跡以提高攔截精準度。飛彈長3公尺，設計在目標附近引爆，以減少附帶損害。每個「鐵穹」防空連配備三個發射器，每個發射器可裝載20枚「塔米爾」飛彈，總計60枚，之後需重新裝填。

以色列飛彈防禦組織負責人帕特爾（Moshe Patel）指出，近期測試驗證了基於戰場條件開發的新能力。拉斐爾公司執行長圖格曼（Yoav Turgeman）強調，部署逾十年後，「鐵穹」仍持續發展，以因應新的作戰挑戰。測試結果證實了升級的有效性，強化了該系統在以色列國防戰略中的地位。

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